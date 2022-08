Genshin Impact 3.0 offre ai giocatori tante Primogems gratis

Genshin Impact 3.0 è qui, per permettere al gacha open world di continuare a crescere grazie all’arrivo di nuovi contenuti, tanto che miHoYo non sembra volersi fermare.

Il titolo che si è ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) è un fenomeno mediatico che non tende a perdere di popolarità.

Mentre abbiamo scoperto con un bel po’ di anticipo la nuova regione del gioco, miHoYo ha deciso di fare un gradito regalo a tutti i giocatori.

Come riportato anche da DualShockers, in occasione della diretta streaming dedicata al reveal di Sumeru, lo sviluppatore ha distribuito i codici utili per ottenere in maniera gratuita ben 300 Primogems.

Non è la prima volta che myHoYo decide di regalare Primogems ai giocatori, sebbene ora l’occasione è sicuramente di quelle speciali.

Poco sotto, quindi, potete trovare l’elenco con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere Primogems, Mora e altri materiali utili al potenziamento di personaggi e delle loro armi in dotazione:

8ANCKTWYVRD5 – 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore

– 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore EA7VKTFHU9VR – 100 Primogems e 5 unità di Hero’s Wit

– 100 Primogems e 5 unità di Hero’s Wit KT7DKSFGCRWD – 100 Primogems e 50.000 Mora

Il riscatto dei codici è ovviamente valido su tutte le piattaforme sulle quali il gioco è attualmente disponibile, vale a dire PC, PlayStation 4, PlayStation 5, sistemi Android e iOS.

