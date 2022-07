Genshin Impact 3.0, la regione Sumeru è stata svelata in anticipo

L’attesa per l’aggiornamento 3.0 di Genshin Impact è ufficialmente iniziata, ma come di consueto i leaker hanno dimostrato di essere particolarmente attivi, anticipando prima del previsto importanti novità in arrivo.

Sappiamo infatti che la nuova regione che sarà introdotta nell’ambizioso update sarà Sumeru, che porterà con sé non solo tanti nuovi personaggi giocabili, ma anche una delle feature più attese fin dal lancio (potete acquistare tanti prodotti a tema su Amazon).

HoYoVerse ha infatti già confermato l’arrivo dell’elemento Dendro, svelando in anteprima anche i primi eroi evocabili e il suo effettivo funzionamento nel mondo di gioco.

Al momento non è però stato possibile osservare nel dettaglio la mappa di Sumeru, o almeno non ufficialmente: l’affidabile leaker Sagiri ha infatti pubblicato online i primi screenshot provenienti dalla versione beta dell’aggiornamento, che ci mostrano approfonditamente la nuova regione (via PCGamesN).

Nel seguente screenshot è infatti possibile osservare tutti i punti chiave e quello che sarà effettivamente l’aspetto estetico della mappa: purtroppo non sappiamo quale sarà la localizzazione in lingua inglese delle diverse zone presenti.

La mappa sembrerebbe attualmente incompleta, come del resto è possibile aspettarsi provenendo da una versione incompleta di Genshin Impact 3.0, ma ci permette già adesso di comprendere molte delle zone che sarà possibile esplorare con le nostre squadre.

Inoltre, sono stati mostrati nel dettaglio numerosi artwork che ci mostrano lo scenario della nuova regione, che promette di essere davvero spettacolare: ve ne riproporremo di seguito solo alcuni.

Trattandosi naturalmente di indiscrezioni arrivate da fonti non ufficiali, seppur credibili e che hanno già dimostrato di essere affidabili, il nostro consiglio come sempre è quello di prendere la notizia con le dovute precauzioni, in attesa che arrivino conferme definitive.

Nel frattempo, vi ricordiamo che dalla scorsa giornata è ufficialmente disponibile la versione 2.8 di Genshin Impact, dedicata al nuovo evento estivo che vi regalerà nuove Primogems.

Ma le sorprese non sono finite qui: sarà infatti disponibile un ulteriore evento speciale che vi consentirà di sbloccare una delle eroine 4star più popolari.