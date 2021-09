Quando esce il gioco di Wolverine? Insomniac ha una brutta notizia per noi

Sul palco del PlayStation Showcase, a sorpresa, è stato mostrato un primo teaser trailer di Marvel’s Wolverine decisamente inaspettato.

Si tratta di un nuovo gioco d’azione di Insomniac Games.dedicato proprio al mutante artigliato dei fumetti Marvel Comics, divenuto celebre anche grazie ai vari film dedicati agli X-Men.

Il video ci ha mostrato il nostro Logan seduto in un bar, pronto a tirare fuori i suoi proverbiali artigli in adamantio e affrontare una nuova minaccia alle sue spalle.

Del resto, lo sviluppatore ha da poco fatto chiarezza circa le piattaforme – o sarebbe meglio dire, la piattaforma – che ospiterà il gioco prossimamente.

Sono in molti a domandarsi ora quando uscirà il nuovo gioco dedicato al mutante artigliato più famoso di sempre, sebbene le prime notizie ufficiali non sono per nulla incoraggianti.

Insomniac Games ha infatti confermato che Marvel’s Wolverine si trova attualmente nelle fasi iniziali dello sviluppo, cosa questa che allontana la data di uscita ben oltre ogni più rosea aspettativa.

La mancanza di un qualsiasi riferimento all’anno di uscita o anche solo a una finestra di lancio, fa crollare le speranze di vedere il gioco approdare sugli scaffali in tempi brevi (il 2022 è quindi da escludersi categoricamente).

Ryan Schneider di Insomniac ha infatti spiegato:

Anche se Marvel’s Wolverine è all’inizio dello sviluppo, da quello che ho visto della sua narrazione emotiva e del suo gameplay all’avanguardia, il team sta già creando qualcosa di veramente speciale.

I commenti di Schneider lasciano intendere che alcuni elementi della storia e del gameplay del gioco sono già stati decisi, ma sembra che dovremo aspettare ancora un bel po’ per scoprire qualcosa di più sul gioco.

Considerando anche che Marvel’s Spider-Man 2 uscirà nel 2023, l’avventura di Logan potrebbe quindi effettivamente approdare nel 2024 e oltre.

Schneider ha anche spiegato in dettaglio come è nato il progetto: «Wolverine è venuto fuori continuamente come il personaggio su cui avremmo davvero voluto lavorare. Ecco quindi che Sony Interactive Entertainment e Marvel ci hanno proposto formalmente un gioco per PlayStation 5 con protagonista il mutante dagli artigli di adamantio».

Marvel’s Wolverine è diretto da Brian Horton e Cameron Christian, già autori di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (uscito al lancio di PS5).

