GTA Trilogy, come gira su PS5 e Xbox Series X? Rockstar svela le novità

A partire da oggi è finalmente disponibile GTA Trilogy Definitive Edition, la raccolta che include tre dei capitoli della serie Rockstar Games più amati dagli appassionati e tra i più importanti.

In occasione del lancio di GTA The Trilogy: The Definitive Edition, la software house ha dunque deciso di rendere note molte delle nuove feature che saranno introdotte, oltre a svelare le prestazioni del titolo sulle console next-gen.

Proprio per cercare di risolvere a molte di queste domande, c’è chi ha deciso di realizzare un videoconfronto definitivo tra le versioni rimasterizzate e quelle originali, mostrando nel dettaglio tutte le novità.

In precedenza, Rockstar Games aveva svelato la lista di tutte le canzoni incluse con le radio: purtroppo non è stato possibile reinserire alcune tracce a causa delle licenze scadute.

Come riportato da Game Informer, Rockstar Games ha ribadito che GTA Trilogy include delle risoluzioni texture in alta qualità, oltre ad aver migliorato notevolmente la luminosità degli ambienti.

Inoltre, ha sottolineato di potersi aspettare prestazioni next-gen su PS5 e Xbox Series X|S: GTA Trilogy potrà infatti girare in 4K a 60 FPS, assicurando dunque una resa grafica all’altezza delle aspettative.

La grafica non è stato l’unico aspetto ad essere stato ritoccato: gli sviluppatori hanno infatti sottolineato di aver ridisegnato i controlli per renderli più vicini a quelli presenti su GTA V, come una nuova ruota delle armi equipaggiate molto più immediata.

In particolare, sono state migliorate le meccaniche per sparare e di mira, includendo anche un miglioramento della guida specifico per San Andreas.

Ogni volta che falliremo una missione, potremo poi decidere di riavviarla immediatamente, invece di essere rispediti nell’overworld e doverla ricominciare manualmente.

I fan che decideranno dunque di dare fiducia alla nuova trilogia rimasterizzata potranno dunque aspettarsi grandi novità «quality of life», che renderanno giocare a questa classica trilogia più semplice e immediato.

Trattandosi di una rimasterizzazione, e non di un remake, non sono cambiate nemmeno le abilità dei personaggi: di conseguenza, vedrete che Tommy Vercetti non ha ancora imparato a nuotare.