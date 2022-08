Zelda Breath of the Wild, come raccogliere tutti i Semi Korok in 10 minuti (ma col trucco)

The Legend of Zelda Breath of the Wild è un gioco favoloso, che ancora oggi non smette di appassionare ed emozionare i giocatori, i quali non sembrano volersene staccare.

Il capolavoro open world di Nintendo (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon) ha infatti dalla sua centinaia di ore di gioco e una mole considerevole di segreti.

Del resto, Breath of the Wild ha sempre dimostrato di avere una cura per i dettagli impressionante, sebbene i fan non si sono di certo fermati all’aspetto esteriore.

No, non parliamo del trucco della ‘freccia impossibile’ ottenuta a suon di glitch, bensì di uno stratagemma per ottenere tutti i semi di Korok in 10 minuti.

Come riportato anche da Nintendo Life, Gaming Reinvented ha condiviso un metodo per utilizzare un noto glitch (ossia l’Item Slot Transfer Glitch) per ottenere tutti i 900 (anzi, 999) semi di Korok nei primi dieci minuti di gioco.

Questo metodo è stato precedentemente mostrato dallo YouTuber El Duende e dallo speedrunner kinak. Poco sotto, il metodo punto per punto:

Iniziate una nuova partita (a qualsiasi difficoltà) e arrivate al punto in cui avete l’Ardesia Sheikah e avete lasciato il Santuario della Resurrezione.

Non raccogliete i vestiti, ma cercate un’ascia da boscaiolo.

Salvate manualmente.

Saltate nel lago dove si trova l’anello di ninfee per ottenere un Seme di Korok. Lasciate che il gioco salvi automaticamente.

Andate alla schermata del titolo e cambiate la difficoltà.

Caricare il salvataggio automatico e impostare l’IST nel modo consueto.

Lasciate cadere un oggetto.

Tornare alla schermata del titolo e impostare nuovamente la difficoltà.

Ricaricate il salvataggio manuale, togliete l’ascia e ricaricate lo stesso file di salvataggio.

Ripetere il procedimento due volte.

Caricate il salvataggio automatico, non mettete in pausa e non aprite il menu: correte finché non si attiva il salvataggio automatico.

Ricaricate il salvataggio manuale per tre volte.

Sorpresa! Dovreste avere 999 semi di Korok.

Si tratta sicuramente di un metodo un po’ complicato, ma è senza dubbio un’alternativa piuttosto valida per raccogliere tutti i semi di Zelda Breath of the Wild.

A questo indirizzo vi spieghiamo anche come funziona il cosiddetto glitch della clonazione degli oggetti, in caso ci steste facendo un pensierino.

Restando in tema, qualcuno ha scoperto un modo decisamente singolare per risolvere uno dei più difficili puzzle presenti nel gioco legati ai Semi Korok.

Ma non solo: la community si è ritrovata di fronte a oggetti inspiegabili, decidendo poi di scoprire come riuscire a raggiungerli: mesi fa era toccato per esempio al forziere impossibile.