Il film di Super Mario ha una data di uscita, il primo trailer arriva presto

I videogiochi al cinema sono tornati alla carica, e il film di Super Mario è il prossimo progetto che arriverà sul grande schermo a partire dal mondo videoludico.

Un progetto molto atteso che avrà Chris Pratt come protagonista, da Starlord dei Guardiani della Galassia (che trovate in Blu-Ray su Amazon) all’idraulico baffuto di Nintendo.

Al momento non abbiamo visto né saputo niente del film, anche se la data era stata rivelata tempo fa da qualcuno tramite degli indizi.

Qualcuno ha scoperto il nome del film però, non definitivo chiaramente, che sembra essere molto più intuitivo di quello che pensate.

Dopo che Shigeru Miyamoto ha menzionato il film di Super Mario nell’ultimo Nintendo Direct (qui trovate tutti gli annunci), pensavamo che sarebbe stata l’occasione per vedere almeno un trailer.

Ma forse non dovremo aspettare così tanto, perché a breve avremo il primo trailer del gioco e c’è anche la data di uscita, finalmente.

Il primo teaser trailer del film di Super Mario sarà mostrato il mese prossimo al New York Comic-Con, come ha annunciato la stessa manifestazione su Twitter.

Join us October 6th at 4pm ET for the teaser trailer premiere of Nintendo & Illumination’s upcoming Super Mario Bros. film, releasing April 7, 2023. pic.twitter.com/1jEFnlvCnU — New York Comic Con (@NY_Comic_Con) September 22, 2022

Il 6 ottobre 2022 verrà mostrato il trailer del film di Super Mario durante la manifestazione newyorkese.

E non solo, perché finalmente abbiamo anche una data di uscita per il film: 7 aprile 2023.

Non sono stati forniti altri dettagli e non è noto se il trailer verrà mostrato come parte di un panel per il film, quindi una presentazione con cast e regista, o durante un altro evento.

Finalmente potremo vedere il lavoro svolto da Illumination su questa icona fondamentale, e vedremo anche il cast all’opera nei panni dei personaggi che amiamo.

Il cinema si riempe sempre di più di personaggi videoludici, perché SEGA dopo il successo di Sonic porterà sul grande schermo anche altre due IP (a sorpresa, francamente).