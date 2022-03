Qual è la serie di videogiochi più venduta in UK? Non Pokémon e GTA

Quello del Regno Unito è sicuramente uno dei più grandi mercati di videogiochi al mondo, avendo anche dato i natali a serie di fama mondiale come Tomb Raider e Grand Theft Auto.

Mentre la World Video Game Hall of Fame è pronta a decretare i titoli che entreranno nella lista dei giochi più importanti di sempre per il 2022, GfK ha deciso di stilare un’altra classifica.

Nulla a che vedere, infatti con la lista dei migliori videogiochi di sempre stilata da Metacritic, comunque degna di attenzioni.

Si tratta, infatti, della lista dei 30 giochi più venduti in UK dal 1995, titoli di un certo spessore che hanno intrattenuto i giocatori del Regno Unito negli ultimi 27 anni (via The Gamer).

In ordine di entrate generate, i primi tre giochi a spiccare nella classifica sono FIFA, Call of Duty e la serie di videogiochi dedicati a Super Mario.

La lista completa dei primi 30 giochi segna infatti un incasso generale di ben 26,3 miliardi di sterline in totale negli ultimi 27 anni.

Come ha osservato GfK, le prime due posizioni sono titoli che hanno una strategia di rilascio annuale: nel 2006, FIFA ha avuto addirittura quattro diverse iterazioni del franchise grazie l’uscita di FIFA Street 2, FIFA World Cup Germany 2006, FIFA 07 e FIFA Manager 07.

Gli inglesi hanno anche un debole per i fratelli Mario, visto che maggiori guadagni nell’analisi di GfK sono relativi a Mario Kart Wii, Mario Kart 8 e New Super Mario Bros., che poco non è.

Al quarto posto della lista c’è Grand Theft Auto, con il primo GTA uscito nel 1997 su PS One e sviluppato da DMA Design di Edimburgo (sebbene il campione di incassi resti sempre e comunque GTA V), mentre la saga dei Pokémon deve accontentarsi dell’ottava posizione.

La serie di Tomb Raider ottiene la posizione numero 20, che dal 1996 risulta essere uno dei marchi di videogiochi britannici con i maggiori incassi.

Poco sotto, trovare la Top 10:

FIFA Call of Duty Mario Grand Theft Auto Lego Star Wars Sims Pokémon Assassin’s Creed Need for Speed

Se Dark Souls è stato eletto miglior gioco di tutti i tempi solo pochi mesi fa, le classifiche a quanto pare continuano a far discutere.

Parlando invece di premi in senso stretto, avete letto di quello portato a casa nelle scorse ore da PS5 e DualSense, davvero molto prestigioso?