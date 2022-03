Scelti i 12 giochi che si contenderanno il titolo di miglior videogioco

Di grandi titoli ne è pieno il mercato, ma per quanto riguarda i veri capolavori? Frasi come «ha rivoluzionato l’industria dei videogiochi» oppure «è il miglior videogioco di tutti i tempi!» le ascoltiamo a cadenza regolare ormai.

Nell’epoca del DualSense e dei pad Xbox e Switch è ancora più difficile riuscire a scorgere i nuovi classici, titoli destinati insomma a lasciare il segno.

Basti pensare che solo a novembre dello scorso anno Dark Souls è stato eletto il miglior gioco di tutti i tempi dai Golden Joystick Awards.

Ora, come riportato da Nintendo Life, la World Video Game Hall of Fame dello Strong Museum è pronta a decretare il titolo che entrerà nella lista dei giochi più importanti di sempre per il 2022.

Lo Strong National Museum of Play ha sede a New York e dal 2015 sceglie con parecchia attenzione i prodotti multimediali degni di essere riconosciuti nella Hall of Fame.

Poco sotto trovate tutti e 12 i candidati in lizza quest’anno:

Assassin’s Creed

Candy Crush

Dance Dance Revolution

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Microsoft Minesweeper

Ms. Pac-Man

NBA Jam

PaRappa the Rapper

Resident Evil

Rogue

Sid Meier’s Civilization

Words with Friends

Nella lista dei finalisti spiccano ovviamente Zelda Ocarina of Time, primo capitolo 3D della saga uscito in origine su Nintendo 64 diversi anni fa.

Anche la presenza del primo Resident Evil non sorprende più di tanto, così come quella di un altro grande classico del passato, ossia l’originale Assassin’s Creed.

Scopriremo quale gioco entrerà nella Hall of Fame il 5 maggio prossimo, una data da segnare sicuramente in rosso sul calendario.

