Scelto il miglior videogioco di tutti i tempi, secondo Metacritic

I gusti possono essere diversi e i tempi possono cambiare, ma alcuni videogiochi riescono ancora oggi a distinguersi per la loro assoluta qualità, destinati a fare la storia.

Veri capolavori, come ad esempio il recente Breath of the Wild, un classico ancora oggi in grado di appassionare una legione di giocatori.

Se Dark Souls ad esempio è stato eletto miglior gioco di tutti i tempi solo pochi mesi fa, le classifiche in tal senso fanno sempre discutere.

I colleghi di GameSpot hanno quindi scovato i giochi migliori di sempre tra quelli apparsi sul noto aggregatore Metacritic.

17 giochi sulla lista, tutti con un Metascore di 97 o superiore, sebbene i giochi rilasciati negli ultimi 10-15 anni tendono ad avere punteggio basato su un numero maggiore di recensioni rispetto ad altri giochi.

Inoltre, i giochi hanno spesso Metascore diversi su diverse piattaforme, tanto che è stato deciso di includere l’edizione con il voto più alto di ogni gioco.

Nota: Elden Ring, che ha avuto dalla sua un Metascore di 97 al lancio, è sceso a 96, quindi non lo troverete in questa lista.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time – 99 Tony Hawk’s Pro Skater 2 – 98 Grand Theft Auto IV – 98 SoulCalibur – 98 Super Mario Galaxy – 97 Super Mario Galaxy 2 – 97 Red Dead Redemption 2 – 97 Grand Theft Auto V – 97 Dysco Elysium The Final Cut – 97 Zelda Breath of the Wild – 97 Super Mario Galaxy 2 – 97 Red Dead Redemption 2 – 97 Tony Hawk’s Pro Skater 3 – 97 Perfect Dark – 97 Metroid Prime – 97 Grand Theft Auto III – 97 Super Mario Odyssey – 97

Insomma, a trionfare troviamo Zelda Ocarina of Time, il grande classico uscito per Nintendo 64 convertito poi anche su altre piattaforme nel corso degli anni.

Un port non ufficiale dell’avventura di Link è da poco pronto per essere giocato, gratis, su tutti i vostri personal computer.

Ma non solo: Metacritic aveva già stilato la classifica dei migliori e dei peggiori del 2021, ricca di sorprese di un certo livello.