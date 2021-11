Dark Souls è stato eletto il miglior gioco di tutti i tempi

I Golden Joystick Awards 2021 si sono conclusi in queste ore: durante la cerimonia sono stati eletti non solo i migliori giochi dell’anno, ma è stato assegnato anche un premio molto speciale a Dark Souls.

Per celebrare 50 anni di videogiochi, gli organizzatori hanno infatti deciso di stabilire un contest molto speciale per eleggere il migliore gioco di tutti i tempi: un premio che i fan hanno stabilito dovesse andare proprio a Dark Souls.

Proprio poche settimane fa, il leggendario capitolo di FromSoftware ha potuto celebrare i suoi primi 10 anni: c’è chi ha deciso di festeggiarli realizzando una buonissima torta al gusto falò.

L’occasione fu anche quella giusta per svelare un altro nome molto imbarazzante che era stato deciso per Dark Souls, fortunatamente poi abbandonato per accogliere l’iconica IP che oggi conosciamo e amiamo.

I celebri Golden Joystick Awards organizzati da GamesRadar+ hanno dunque lasciato decidere ai fan quale fosse il miglior gioco di tutti i tempi: a vincere è stato il sorprendente capolavoro di FromSoftware.

La concorrenza è stata molto agguerrita e non è stato facile per Dark Souls potersi aggiudicare l’ambito premio: per farlo ha dovuto anche sconfiggere giochi molto importanti provenienti da tante generazioni videoludiche.

Di seguito troverete la classifica completa dei giochi candidati, ordinati in base ai voti ricevuti dai fan che hanno partecipato al sondaggio:

Dark Souls (Vincitore)

Doom (1993)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Half-Life 2

Minecraft

Street Fighter II

Tetris

The Last of Us

Super Mario 64

Metal Gear Solid

Halo: Combat Evolved

Super Mario Bros. 3

Grand Theft Auto V

Portal

Call of Duty 4: Modern Warfare

Pac Man

Super Mario Kart

Space Invaders

Sim City (1989)

Pokémon GO

Il podio dei migliori giochi di tutti i tempi è stato dunque composto, oltre che dal già citato Dark Souls, anche dal primo storico capitolo di Doom e da The Legend of Zelda Breath of the Wild, il capolavoro open world realizzato da Nintendo.

Del resto, l’impatto che ha avuto Dark Souls sul mercato videoludico è certamente innegabile: le sue atmosfere ed il suo gameplay notoriamente impegnativo hanno contribuito a plasmare l’industria e contribuire alla creazione di tanti altri soulslike molto amati.

Oggi gli sviluppatori sono attualmente impegnati per realizzare Elden Ring: per ingannare l’attesa, un fan ha deciso di realizzare un dipinto di Dark Souls semplicemente spettacolare.