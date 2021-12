Qual è il cognome di Ellie in The Last of Us? Abbiamo la risposta ufficiale

The Last of Us è uno dei giochi più importanti della generazione PlayStation 3, tanto che a molti anni di distanza dalla sua uscita continuano a emergere dettagli e curiosità sul gioco.

In maniera davvero simile rispetto a quanto accaduto con il sequel su PS4, la prima avventura di Ellie e Joel è un’esperienza rimasta nel cuore di un numero impressionante di giocatori.

Del resto, il primo capitolo della saga sviluppata da Naughty Dog diventerà a breve anche una serie TV prodotta da HBO e dal creatore di Chernobyl, che promette di essere molto fedele al gioco originale.

Senza contare che, sempre parlando di TLOU, alcune settimane fa gli artwork dei mostri scartati dal gioco hanno fatto capire che la portata del progetto è sempre stata davvero elevata.

Ora, dopo diversi anni di silenzio, il director Neil Druckmann ha finalmente confermato il cognome di Ellie: Williams.

Il cognome della giovane protagonista è stato sempre Williams durante i lavori sul primo The Last of Us, ma a quanto pare il team di sviluppo decise di tagliare questo dettaglio dal gioco.

Il nome completo di Ellie è rimasto in ogni caso in alcuni asset, oltre che nel manuale giapponese della prima versione di The Last of Us uscita su PS3 (via Reddit).

Fun fact: Eliie’s last name is a homage to Ken & Roberta Williams. ♥️ — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) December 29, 2021

