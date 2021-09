Project Eve somiglia a Nier Automata? Yoko Taro lo ama lo stesso

Tra i tanti annunci dell’ultimo PlayStation Showcase è stato mostrato anche Project Eve, un action game adrenalinico che prende in prestito, per così dire, molte idee da tanti giochi simili.

Il titolo coreano è stato assaltato dai fan di Nier Automata, che hanno accusato gli sviluppatori di aver copiato eccessivamente dal titolo di Yoko Taro.

L’azione frenetica di Project Eve ricorda anche molti titoli di Platinum Games tra cui Bayonetta, di cui di recente si è tornati a parlare.

L’attenzione su questo action game è stata comunque molto alta, e le reazioni sono state anche più intense rispetto a titoli ben più blasonati.

Ma cosa ne pensa proprio il diretto interessato Yoko Taro, di cui di recente abbiamo avuto Nier Replicant, di Project Eve? Lo adora.

Come riporta DualShockers, nonostante le evidenti somiglianze al limite (spesso superato) del plagio, il designer è entusiasta del progetto coreano.

Yoko Taro è andato oltre quelle che sono le apparenze, oppure no chissà, e in barba al fatto che, effettivamente, Project Eve non sembra così originale, non vede l’ora di giocarci.

Lo ha dichiarato sul suo profilo Twitter in maniera molto semplice, senza tanti giri di parole:

“Lo comprerò”, dichiara Yoko Taro. Completamente stregato, quindi, dal fascino di Project Eve dello studio coreano Shiftup.

Ma non è la prima volta che il designer dichiara il suo apprezzamento per il gioco. Già quando fu presentato la prima volta, nel 2019, Yoko Taro ci aveva messo gli occhi sopra esprimendo altrettanto entusiasmo.

Il quale sta lavorando ad un progetto segreto, un gioco invendibile e inspiegabile di cui ovviamente non vediamo l’ora di sapere qualcosa di nuovo.

Project Eve si è fatto largo quindi tra i tanti annunci proposti ieri dal PlayStation Showcase, che sono stati tanti e che potete recuperare tutti nel nostro recap.

Un evento che ci ha dimostrato come Sony abbia imparato probabilmente una lezione, ma che pagheranno i videogiocatori.