PS5 vicina a un nuovo traguardo in Giappone (ma è comunque sconfitta)

Durante la giornata di ieri vi abbiamo rivelato che PS5 viaggia decisamente forte nel mondo, avendo superato un traguardo che si credeva molto improbabile in tempi relativamente brevi.

La console next-gen che ospita titoli come Returnal ha infatti da poco toccato quota 11 milioni, un risultato realmente sorprendente a fronte delle poche scorte nei negozi.

PlayStation 5 ha infatti venduto 218.289 unità nelle ultime settimane, portando così le sue vendite totali a ben 11,03 milioni di unità in tutto il mondo.

Chissà se a far crescere ancora di più i numeri ci penseranno anche gli ultimi e sorprendenti sconti disponibili su PS Store partiti proprio in queste ore.

Grazie ai dati rilasciati da Famitsu (via Gematsu), i dati di vendita dei giochi fisici e delle console vendute in Giappone ci spiegano l’andazzo del mercato nella Terra del Sol Levante.

Dalle informazioni rilasciate PS5 è molto vicina al primo milione di unità vendute. A seguire, Xbox Series X|S che non riesce purtroppo a eguagliarne i numeri, fermandosi a sole 83mila unità.

In testa, ovviamente, la regina Nintendo Switch, con le sue straordinarie 16 milioni di unità venduti dal lancio.

Poco più in basso, trovate la classifica completa coi dati che vanno dal 23 al 29 agosto 2021 (e i totali tra parentesi):

Switch – 52,488 (16,959,653) PlayStation 5 – 17,852 (831,841) Switch Lite – 10,766 (4,030,951) Xbox Series X – 2,848 (56,941) Xbox Series S – 2,821 (26,355) PlayStation 5 Digital Edition – 2,302 (163,740) PlayStation 4 – 2,067 (7,805,991) New 2DS LL (incluso 2DS) – 509 (1,171,305)

