PS5 vi regala 6 mesi di Apple TV+ gratis: ecco come averli

Sony ha annunciato una nuova promozione con cui regalerà ben 6 mesi di abbonamento ad Apple TV+ ai possessori di PS5.

Per accedere all’offerta non avrete bisogno di un abbonamento a PlayStation Plus, basterà essere un utente regolare munito di console next-gen.

La promozione arriva pochi giorni dopo i rumor di un accostamento tra Netflix e PlayStation, che potrebbe portare ad una collaborazione sui giochi in streaming.

Microsoft non è nuova a questo genere di iniziative, avendo stretto a più riprese un’alleanza con Disney+.

Starting this week, get 6 months of Apple TV+ free on PS5. Full details: https://t.co/NwqVP2js75 pic.twitter.com/4O3038H9jR — PlayStation (@PlayStation) July 22, 2021

I possessori di PS5 potranno riscattare a partire da oggi e fino al 22 luglio 2022 una versione di prova di Apple TV+ dalla durata di sei mesi.

Questa la descrizione dell’offerta pubblicata sul sito ufficiale PlayStation:

«Riscatta subito la tua offerta entro il 22 luglio 2022 e comincia a guardare le acclamatissime serie e film Apple Original. Scopri le serie più amate come Ted Lasso, con Jason Sudeikis, See con Jason Momoa e la partecipazione di Dave Bautista e Alfre Woodard, e l’attesissima serie drammatica fantascientifica Foundation. Nuove serie e film Apple Original in arrivo ogni mese. Disponibili in esclusiva su Apple TV App».

L’abbonamento si rinnoverà al prezzo di 4,99 euro al mese al termine del periodo di prova, previa cancellazione del rinnovo automatico.

Per approfittarne, non dovrete far altro che disporre di una console next-gen, un account PlayStation Network e un ID Apple.

La promo è valida sia che siate già abbonati, sia che si tratti della prima volta in cui entrerete in Apple TV+.

L’attivazione richiede questi semplici step:

Trova Apple TV App tramite la barra di ricerca della tua console PS5, oppure in “Tutte le app” in Home contenuti multimediali. Scarica e apri Apple TV App e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. Accedi con il tuo ID Apple o crea un ID Apple se ancora non ne possiedi uno. Goditi sei mesi gratuiti di Apple TV+.

L’offerta non è riscattabile tramite PC o dispositivo mobile, ma funziona soltanto se fruita direttamente da PS5.

Una volta riscattata, però, i giocatori potranno goderne a prescindere dal dispositivo – anche su console PS4 (oltre che su smart TV, Apple TV e sul sito ufficiale di Apple TV).

L’offerta è valida per tutti i modelli di PlayStation 5, compresa la Digital Edition che è stata appena oggetto di revisione.

Un’iniziativa che punta a spingere ancora di più i giocatori ad acquistare una PS5, sebbene la piattaforma stia già macinando record.

Questo ovviamente a patto di riuscirsene a procurare una, un problema – quello delle scorte – che accomuna PlayStation e Xbox.