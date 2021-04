PS5, un’esclusiva dai creatori di Alan Wake? Lo “conferma” un insider

Stando ad un rumor che sta circolando nelle ultime ore, su PS5 potrebbe arrivare presto una nuova esclusiva realizzata da Remedy Entertainment, il team che ha realizzato Alan Wake e Control.

Appena un mese fa vi avevamo infatti anticipato che gli sviluppatori avevano in mente cose pazzesche per i loro prossimi titoli attualmente in sviluppo.

Inoltre, vi ricordiamo che Remedy non ha mai nascosto la propria frustrazione legata al dover lavorare su giochi cross-gen, usando anche parole abbastanza forti. Lavorare ad un’esclusiva PS5 rappresenterebbe dunque la soluzione ideale per il team.

GamingBolt riporta che questa voce di corridoio è iniziata a circolare dopo che Claire Bromley, la global external producer di PlayStation, ha iniziato a condividere sul proprio profilo LinkedIn offerte di lavoro per Remedy Entertainment.

Gli autori di Alan Wake starebbero preparando un'esclusiva PS5.

Se preso come evento in sé, questo non significherebbe nulla: basta infatti dare un’occhiata al profilo di Bromley per notare che non è la prima volta che condivide questo tipo di annunci da compagnie third-party.

A dare però una svolta inaspettata alla vicenda ci ha pensato Shpeshal Ed, un insider noto nell’ambiente Sony soprattutto per aver anticipato l’arrivo di Final Fantasy VII Remake sul PlayStation Plus.

Su Twitter si è infatti limitato ad affermare che per quanto ne sappia lui «questo rumor è reale», dicendo anche che il prossimo gioco degli autori di Control potrebbe essere un’esclusiva permanente per la console, anche se non ne è totalmente sicuro.

As far as I’m aware. This rumour is realhttps://t.co/K8a5rvZ75N pic.twitter.com/VZjXwEy9Zi — Shpeshal Ed (@Shpeshal_Ed) April 5, 2021

Naturalmente vi ricordiamo che, fino a quando non avremo conferme o annunci ufficiali, si tratta unicamente di un rumor e vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute precauzioni del caso.

Sappiamo già quale sarà la storia di due titoli attualmente in sviluppo presso la compagnia, anche se la presunta esclusiva PS5 sarebbe ancora avvolta nel mistero.

Vi lasciamo ricordandovi, per l’occasione, una simpatica curiosità: come Pesce d’Aprile di quest’anno, Remedy ha in realtà già deciso di realizzare una interessante «esclusiva»: Control è diventato un gioco PS1.