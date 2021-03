Remedy, dopo Control, ha in mente cose pazzesche

Lo sviluppatore Remedy Entertainment ha sempre avuto una folta schiera di fan, specie grazia a titoli come Max Payne, Alan Wake e il più recente Control. Ora, lo studio ha (parzialmente) alzato il sipario sui suoi prossimi titoli attualmente in lavorazione.

Il CEO della compagnia, Tero Virtala, ha infatti parlato con la redazione di GamesIndustry.biz (via GameSpot) di come Control non sia stato un “grande successo” per lo studio, nonostante il gioco abbia venduto oltre due milioni di copie dal lancio.

Tuttavia, il titolo ha permesso a Remedy di portare a casa il suo miglior anno finanziario fino ad oggi (nel 2020), anche senza l’uscita di veri nuovi titoli. Nell’intervista, Virtala ha brevemente delineato “la traccia” su cui si baseranno i giochi attualmente in sviluppo.

CrossfireX sarà uno sparatutto in prima persona esclusivo per Xbox il cui lancio è previsto quest’anno. A seguire troviamo Vanguard, un’esperienza multiplayer online cooperativa di matrice free-to-play. Quello che non sappiamo sono gli altri tre titoli: un nuovo gioco sviluppato dal team autore di Control e due progetti non annunciati in arrivo su console e PC e sviluppati da un altro team.

GamesIndustry.biz ha sottolineato che uno tra questi sarà il “prossimo grande titolo” di Remedy Entertainment. Nel frattempo, gli altri due progetti non annunciati sono finanziati da Epic Games, compagnia che sta pubblicando altri titoli di sviluppatori come Gen Design e Playdead.

Inoltre, questi due progetti non annunciati – una “esperienza tripla AAA” e un altro “gioco più piccolo” sono ambientati in un universo condiviso. Non è chiaro se il tutto sarà effettivamente collegato ad Alan Wake e Control, ma le possibilità che lo sia sono realmente alte.

«Il progetto che stiamo realizzando con Epic è ambientato in un mondo in cui vogliamo che i giocatori trascorrano molto tempo», ha concluso Virtala. «Così facendo ci sono più opportunità per esplorare un mondo intero, piuttosto che un singolo gioco». Parole piuttosto criptiche, che non fanno che aumentare la nostra curiosità.

A maro 2020, Sam Lake – autore di Control – aveva confermato proprio di stare progettando un nuovo titolo targato Remedy con l’aiuto di Epic Games.