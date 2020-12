La storia del nuovo titolo Remedy è pronta (e Sam Lake la mostra)

Remedy Entertainment, ossia gli sviluppatori di Max Payne, Alan Wake e Control, sono attualmente al lavoro su due progetti ben distinti.

Il primo, prodotto da Epic Games, sarà di fatto un GaaS free-to-play incentrato sul comparto multigiocatore (noto come Vanguard), mentre il secondo farà parte del cosiddetto “Remedy Connected Universe”, ossia l’universo condiviso che racchiude personaggi e situazioni visti in Control e Alan Wake.

Ora, Sam Lake ha ora condiviso una foto sul proprio profilo Twitter, nella quale lo vediamo mostrare orgoglioso il copione del suo prossimo titolo single player, il quale vedrà la luce sia su console di nuova generazione che PC, e potrà contare su una campagna marketing decisamente massiccia.

Poco sotto, il tweet del noto sceneggiatore e game director:

Here’s the story for the next big Remedy game. Well, one draft of it at least 😁. @remedygames pic.twitter.com/piYx11aC3h — Sam Lake (@SamLakeRMD) December 17, 2020

I fan sanno bene che Sam ama stuzzicare i fan via social, visto che già nel 2017 mostrò lo script di quello che sarebbe poi diventato l’avventura di Jesse Faden, ossia Control. Al momento, purtroppo, non sono stati resi noti neppure i dettagli preliminari di questo nuovo progetto, il quale potrebbe essere collegato anche ai giochi precedenti della compagnia (con molta probabilità sarà proprio così). Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, quindi restate sulle nostre pagine.

Ricordiamo in ogni caso che Control è da poco disponibile in cloud anche su Nintendo Switch, sebbene solo alcuni giorni fa Remedy Entertainment abbia confermato che la versione next-gen di Control: Ultimate Edition per PlayStation 5 e Xbox Series X/S è stata posticipata all’inizio del 2021.

Questa edizione speciale include al suo interno tutte le espansioni già disponibili per il gioco (ossia “Le Fondamenta” ed “EMA”), ed il lancio era previsto entro la fine di quest’anno, ossia entro la finestra di uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X|S.