Control su PS1 è il demake che desideriamo giocare (e il video è da paura)

Oggi, primo aprile, Remedy ha deciso di fare uno “scherzo” alla community davvero molto particolare: il team di sviluppo ha infatti mostrato un trailer del demake di Control, come fosse uscito dalla generazione a 32-bit della prima PlayStation.

Nel teaser, visionabile poco sotto, vediamo Jesse fare le stesse azioni viste nel gioco originale, tanto che anche la musica rimanda all’avventura uscita originariamente nel 2019.

Certo, il comparto grafico è davvero obsoleto (per usare un eufemismo), ma si tratta pur sempre di una chicca realmente sorprendente:

Ovviamente, ribadiamo che si tratta solo di un video realizzato per divertire gli utenti, visto che al momento in cui scriviamo nessuno sviluppatore o fan è al lavoro su una versione PSOne del gioco (anche se non è da escludere che dopo questo “pesce d’Aprile” qualcuno non decida davvero di realizzare un demake).

Solo ieri il giornalista Jeff Grubb ha lasciato intendere anche che Remedy Entertainment è al lavoro su Alan Wake 2, sequel dell’avventura horror uscita originariamente diversi anni fa su Xbox 360 (nonostante al momento manchino le conferme ufficiali del caso).

La descrizione ufficiale di Control recita:

L’invasione di un’agenzia segreta di New York da parte di una minaccia ultraterrena ti porta a diventare la nuova Direttrice, e dovrai lottare per riconquistare Control. Dallo sviluppatore Remedy Entertainment, in questa avventura dinamica soprannaturale in terza persona dovrai imparare a padroneggiare abilità ultraterrene, equipaggiamenti modificabili e ambientazioni interattive scontrandoti nel frattempo contro un mondo imprevedibile e oscuro.

Control è disponibile dal 27 agosto 2019 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ricordiamo inoltre che l’upgrade next-gen di Control è disponibile soltanto per i giocatori che hanno acquistato Control Ultimate Edition il 10 settembre su console e il 27 settembre su Steam. Trovate tutte le notizie, i video e gli articoli relativi al gioco nella nostra scheda dedicata.