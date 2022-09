PS5, una delle ultime esclusive verrà abbandonata e ritirata dalle vendite

PS5 ha tante esclusive dalla sua, che siano totali o console, ma non tutte escono con il buco a quanto pare.

L’ultima console PlayStation non vive di soli God of War Ragnarok (che potete trovare su Amazon) a quanto pare, perché altri titoli non hanno avuto la stessa fortuna.

Franchise come Uncharted sono certamente un altro esempio di come i videogiochi di casa PlayStation abbiano trovato successo, anche fuori dalla piattaforma di origine.

Ma c’è un titolo uscito in esclusiva console su PS5 che, ad un certo punto, ha avuto addirittura solo 40 giocatori connessi in tutto il mondo.

Si tratta di Babylon’s Fall, lo sfortunato gioco di Square Enix e Platinum Games che non ha mai trovato un minimo spiraglio di successo dall’uscita ad oggi.

Infatti, come ha comunicato la stessa Square Enix sul sito ufficiale, il titolo ha ufficialmente trovato la sua fine proprio oggi.

It is with deep regret that we are terminating the game's service on February 28, 2023.

Please read our full Notice for further information.https://t.co/mvaFYmOkYB

Thank you so much for your support and playing BABYLON'S FALL.

— BABYLON'S FALL (@BabylonsFall_EN) September 13, 2022