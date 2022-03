Babylon’s Fall, per Square il futuro del gioco non è affatto in pericolo

Babylon’s Fall è stato un passo falso innegabile, ma sembra che per il titolo non abbia ancora fatto il suo corso.

L’ultimo gioco di PlatinumGames non ha per nulla convinto sia pubblico che critica, considerando anche che i numeri dell’esclusiva console PlayStation sono veramente deludenti.

Parliamo di un buco nell’acqua anche dal punto di vista di giocatori simultanei su Steam, che già a partire dal day one lasciavano presagire una situazione davvero desolante.

Pochissimi giocatori hanno deciso di riporre la propria fiducia sul nuovo progetto di Platinum Games, e sicuramente ciò rappresenta anche una perdita in partenza visto che Babylon’s Fall dovrebbe essere stato pensato per dare il meglio di sé in cooperativa.

D’altronde anche il team stesso ha preso coscienza del disastro seguito all’uscita del gioco, tanto che qualche giorno fa lo sviluppatore ha indotto un sondaggio sul sito ufficiale del gioco per racimolare feedback da parte dei giocatori, in modo da capire cosa si potesse migliorare del titolo.

Nonostante tutto Square Enix non si dà per vinta, e su Twitter ci fa sapere che il futuro di Babylon’s Fall non è compromesso e continueranno ad arrivare nuovi contenuti e altre Stagioni.

Il publisher afferma infatti che «non ci sono piani per ridurre la gamma di sviluppo», e che il lavoro per portare avanti le Stagioni continuerà a svolgersi, con la Stagione 2 che è quasi pronta e Stagione 3 il cui «lavoro è già iniziato».

Today, we revealed new information about version 1.1.0, the NieR:Automata collaboration event and the future of BABYLON'S FALL development. Read the full update here: https://t.co/DhGbngEdlK pic.twitter.com/VUmCn2FrLn — BABYLON'S FALL (@BabylonsFall_EN) March 18, 2022

Le parole che si possono leggere nel post qui sopra lasciano trasparire la voglia di portare avanti il progetto e di tenere fortemente presente i feedback degli utenti: «continueremo a fornire nuovi contenuti per il gioco e apportare miglioramenti in base ai feedback dei giocatori, cercando di far continuare a giocare gli utenti esistenti e di attrarre nuovi arrivati».

Nella speranza che il destino di Babylon’s Fall possa essere più roseo, vi ricordiamo che, se volete saperne di più sul titolo, potete leggere la nostra recensione approfondita sulle pagine di SpazioGames.