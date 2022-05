Babylon’s Fall, numeri impietosi: solo un giocatore su PC

Torniamo a parlare di Babylon’s Fall, ma per delle novità non proprio auspicabili per un gioco uscito da così poco tempo.

Il multiplayer online di Square Enix e Platinum Games (che sono anche gli sviluppatori di NieR: Automata, disponibile a prezzo scontato su Amazon) è stato a dir poco disastroso sin dal lancio, rappresentando un vero e proprio buco nell’acqua.

Nonostante Square non si sia data per vinta, e abbia comunicato che il futuro del gioco non è in pericolo, Babylon’s Fall ha creato una vasta landa desolata attorno a sé, con i server deserti sin dalle prime ore successive alla sua release.

Senza contare ovviamente che le cose non sono migliorate nelle settimane seguenti, dato che, appena qualche tempo fa, i giocatori sono arrivati a contarsi sulle dita di una mano.

Al giorno d’oggi tuttavia la situazione è soltanto andata a peggiorare, poiché, stando a quanto riportato da VGC, nella giornata di mercoledì 4 maggio a mezzanotte BST (ora legale Regno Unito), il counter dei giocatori su PC segnava appena un solo utente.

Questo secondo i dati raccolti da Steam Charts, da cui veniamo a sapere anche che nella stessa settimana i giocatori simultanei non hanno oltrepassato i 77.

Inoltre, negli scorsi 30 giorni, Babylon’s Fall ha totalizzato una media di 64 giocatori in contemporanea. Insomma, una situazione decisamente problematica.

A questo punto non sappiamo se la situazione del gioco potrà essere ribaltata in positivo in qualche modo, sicuramente si dovrà escogitare un modo per calamitare l’attenzione dei giocatori, e riempire quel vuoto così enorme di utenti che ha caratterizzato i primi mesi di vita del titolo.

Per concludere, se volete sapere quali sono le maggiori criticità del titolo pubblicato da Square Enix, vi consigliamo di dare una lettura alla nostra recensione approfondita, che vi aiuterà a farvi un’idea più completa del gioco.