Uncharted su PS5 si aggiorna ed è ancora più next-gen: ecco cosa cambia

Sony e Naughty Dog hanno rilasciato a sorpresa nelle scorse ore un nuovo aggiornamento software per gli Uncharted su PS5, che introduce una delle feature next-gen più attese dalla community.

La versione 1.002.000 della Raccolta L’Eredità dei Ladri (la trovate in offerta su Amazon) ha infatti implementato ufficialmente il VRR, la frequenza di aggiornamento variabile che permette di ridurre al minimo gli artefatti visivi sui TV di ultima generazione.

La console next-gen ha introdotto questa utile feature soltanto nel mese di aprile, spingendo così molti sviluppatori ad adeguarsi e rilasciare progressivamente update software per implementarlo nei propri giochi senza problemi.

Come riportato da PSU, sembra che questa sia l’unica novità di rilievo introdotta con l’ultima patch, che potrebbe aver però implementato anche alcuni bugfix nascosti e non riportati ufficialmente.

L’update rilasciato a sorpresa ha introdotto la possibilità di attivare il VRR tramite le impostazioni del display in-game: se il vostro televisore sarà compatibile, potrete attivare il frame rate sbloccato in pochi semplici passi.

BREAKING: In the latest update made to Uncharted Legacy of Thieves Collection, VRR support has been added! pic.twitter.com/uetT7iQL4p

— Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) September 12, 2022