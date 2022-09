Potrebbe essere stato svelato un big che vedremo allo State Play di stanotte

Ieri notte, in maniera del tutto inaspettata, Sony Interactive ha rivelato di essere prossima a un nuovo State of Play.

La stessa compagnia ha annunciato che l’atteso appuntamento con tutte le sue novità sarà proprio oggi, 13 settembre 2022.

Sony ha infatti invitato i fan a sintonizzarsi alle ore 23.59 italiane sui suoi canali, in modo da ricevere aggiornamenti sulle novità in arrivo su PS4, PS5 e PS VR2.

Ora, in attesa di scoprire le novità di stanotte, sembra che un noto insider (e non solo) abbia ventilato l’ipotesi uno dei big che verranno mostrati stasera.

Come riportato anche da Games Radar, i fan di God of War Ragnarok sono in fibrillazione dopo che diverse figure di spicco coinvolte nel sequel hanno retwittato l’annuncio di PlayStation relativo allo State of Play.

Il produttore Cory Barlog, l’attore Christopher Judge, la lead UX designer Mila Pavlin e molti altri avrebbero infatti lasciato un indizio non indifferente circa la presenza del gioco all’evento di stanotte.

Ma non solo: anche l’ormai noto Tom Henderson si è detto fiducioso che Ragnarok farà capolino allo State of Play di oggi.

Looks like God of War *could* make an appearance based on official wording and developer RT's/interest. But with only 20 minutes of a show, you have to wonder how much of GoW will be shown. That's not a lot of time for 10 games. https://t.co/vlTxyPMNKJ — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 13, 2022

«Questo State of Play è incentrato principalmente sui partner giapponesi di PlayStation. Non mi aspetto quindi che vengano presentati titoli come God of War, Spider-Man 2 e Wolverine. Quelli arriveranno in un secondo momento.», ha spiegato Henderso.

«Sembra però che God of War potrebbe fare la sua comparsa in base alle parole ufficiali e agli RT degli sviluppatori. Ma con soli 20 minuti di spettacolo, c’è da chiedersi quanto verrà mostrato. Non è molto tempo per fare vedere 10 giochi». Non ci resta che attendere per saperne di più.

Nel frattempo, vi ricordiamo che in data odierna ci sarà spazio anche per un nuovo Nintendo Direct: in quel caso, la conferenza durerà però circa 40 minuti, circa il doppio di quanto previsto da Sony in nottata.