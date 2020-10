PS5, manca un mese al lancio (e i fan sono in fibrillazione)

Ormai manca davvero poco: il 12 novembre 2020 PS5 sarà finalmente lanciata negli Stati Uniti e in altri territori, con l’Europa che seguirà pochi giorni più tardi, ossia il 19 dello stesso mese.

Oggi, quindi, è un mese esatto che ci separa dal lancio di PlayStation 5, un mese che i fan segneranno in rosso sul calendario aspettando che scocchi finalmente la fatidica ora X.

A tal proposito, Twitter è letteralmente stato invaso da post che rimarcano l’inizio del countdown finale, a partire da quello pubblicato poco fa dal profilo ufficiale PlayStation e ricondiviso da migliaia di giocatori e addetti ai lavori.

Un mese.

Anche il presentatore Geoff Keighley ne ha approfittato, ricordando ai suoi follower che manca solo un mese al lancio ufficiale di PS5.

1 month until the official launch of @PlayStation 5 pic.twitter.com/RRBWRgjp0e — Geoff Keighley (@geoffkeighley) October 12, 2020

Manca solo un mese al lancio ufficiale di PlayStation 5.

Ricordiamo che nei giorni scorsi Sony ha mostrato l’interno della console, nel video teardown che ha fatto il giro del mondo. Ma non solo: sul blog ufficiale PlayStation, il colosso giapponese ha anche chiarito tutti – ma proprio tutti – i dubbi circa la retrocompatibilità tra la “vecchia” PS4 e PS5, inclusi salvataggi, periferiche, Game Boost e realtà virtuale.

Cosa più importante, Sony ha di recente anche confermato i 10 giochi che non saranno retrocompatibili con la nuova console (non temete, però: non sono titoli da perderci la testa).

Avete già letto infine anche che il PlayStation Store via web cambierà presto look? E che il boss Jim Ryan ha di recente dichiarato che la nuova console avrà la miglior lineup di sempre nella storia di PlayStation?

Un'immagine di PS5.

PS5 arriverà in Europa il 19 novembre 2020 al prezzo di 499€ per la console con lettore ottico e 399€ per l’edizione Only Digital.

Vi ricordiamo anche che potete scoprire dove prenotare la console al miglior prezzo sul mercato (non appena prenderanno nuovamente il via i preorder) cliccando sui link sottostanti.