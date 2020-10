Il PlayStation Store si prepara a PS5 e cambia look (via web) questo mese

Sony ha comunicato che prevede di lanciare un nuovo PlayStation Store – raggiungibile via web e sui dispositivi mobile – entro la fine del mese di ottobre di quest’anno, il che rimuoverà la possibilità di acquistare contenuti per console come PlayStation 3, PS Vita e PSP.

Inoltre, le App PlayStation 4, i temi e gli avatar non saranno più disponibili tramite la versione desktop/mobile una volta implementate le modifiche, mentre il contenuto della tua lista dei desideri esistente verrà rimosso.

Le modifiche precedono l’introduzione delle novità previste in concomitanza dell’arrivo di PlayStation 5; il codice sorgente scoperto sul sito ufficiale di PlayStation ha infatti lasciato intendere che le liste dei desideri saranno integrate direttamente nella console di nuova generazione, quindi è probabile che Sony stia rivedendo da zero questa funzione.

Ricordiamo infatti che ad oggi non abbiamo ancora visto la nuova interfaccia utente, sebbene il reveal potrebbe non essere poi troppo lontano.

Anche se non saremo quindi più in grado di acquistare contenuti per PS3 e PS Vita dal PS Store via web e tramite i dispositivi mobili, chiunque vorrà potrà sempre procedere all’acquisto di nuovi contenuti accedendo al PS Store via console.

Avete già letto in ogni caso anche la notizia secondo la quale togliere i pannelli bianchi di PlayStation 5 potrebbe in qualche modo graffiare l'interno della console? E che Western Digital – azienda celebre proprio per i suoi supporti di archiviazione – ha svelato ufficialmente di avere in cantiere un SSD compatibile con PS5 (più precisamente il modello SN850).

Ricordiamo ancora una volta che l’uscita della console next-gen targata Sony è attesa per il 19 novembre a 499,99€ per il modello standard e 399,99€ per quello digital. Entrambe le piattaforme sono dotate delle stesse specifiche, sebbene la seconda farà a meno del lettore Blu-ray Disc.