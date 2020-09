PS5, Jim Ryan colpisce duro: ‘ha la migliore lineup di lancio di sempre’

Mancano ancora diverse settimane prima di vedere PS5 nei negozi di tutto il mondo. L’attesa per l’inizio della nuova generazione targata Sony è molto alta, sebbene siano in molti a giudicare – sia positivamente che negativamente – la lineup di lancio della nuova piattaforma.

Ora, nel corso di un’intervista pubblicata coi colleghi di GamesIndustry.biz, il CEO di Sony Interactive Entertainment – Jim Ryan – non ha usato mezzi termini, dichiarando che che PlayStation 5 avrà di fatto la lineup di giochi migliore della storia, soprattutto in confronto alle precedenti generazioni di console PlayStation.

Ecco le parole di Ryan, interrogato sulla questione dei giochi di lancio:

Intendiamo continuare così, rispettando e apprezzando la community PS4, pur riconoscendo che milioni di giocatori sono pronti – e vogliono – entrare in un mondo di esperienze di gioco possibili solo su PS5. I Worldwide Studios dimostrano nuovamente la loro assoluta bravura, la lineup di giochi esclusivi, sia per quanto riguarda il lancio stesso che la finestra di lancio, è la migliore che abbiamo mai avuto per un qualsiasi debutto di una nuova console. Abbiamo cercato di darvi un’idea di tutto ciò, vi sarete accorti dei progressi compiuti sui giochi mostrati solo qualche mese fa. Potevate vedere che quelle demo erano davvero sostanziose, si è tratto di presentazioni di una potenza unica.