PS5, un altro gioco si aggiunge ai titoli in prova gratuita

PS5 è una console in continua evoluzione, specie per il fatto che con il passare dei mesi stanno uscendo tutta una serie di esclusive di un certo calibro, sia first che third party.

I possessori di DualSense hanno infatti avuto modo di provare con mano fior di titoli, da Returnal a Ratchet & Clank Rift Apart, nonostante il meglio debba sicuramente ancora venire.

Solo pochi giorni fa PlayStation 5 si è anche aggiornata con una patch decisamente fondamentale, che permette tra le varie cose anche di installare SSD esterni.

Il tutto senza contare che pochi giorni fa Sony ha inviato alcune email per annunciare l’introduzione (purtroppo ancora inedita in Italia) di una nuova funzionalità per i possessori di PlayStation 5 chiamata Game Trials.

Ora, attraverso il loro profilo Twitter ufficiale, gli sviluppatori di Biomutant hanno annunciato che il loro gioco è entrato a far parte delle prove a tempo.

L’action RPG di Experiment 101 è infatti giocabile in forma gratuita per un massimo di 5 ore, dopodiché sarà necessario procedere all’acquisto per poter continuare a usufruirne.

Poco più in basso, il tweet che conferma la notizia:

Biomutant is part of Sony's @PlayStation game trials! If you're in the UK or Canada, you can download the game right now.

Play for 5 hours, experience the post-apocalyptic world of #Biomutant and decide if you want to continue your adventure.

Available until October 28th. 🐹 pic.twitter.com/KgARztibWa

— Biomutant (@Biomutant) October 7, 2021