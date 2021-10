PS5 vi dà modo di provare i giochi, gratis (ma per un tempo limitato)

PS5 è una console che, con il passare dei mesi, sta guadagnando molto del terreno perduto, sia grazie a una serie di esclusive di un certo spessore, sia per quanto riguarda gli aggiornamenti di sistema.

La piattaforma current-gen dotata di DualSense ha infatti dalla sua un gran numero di giochi sia first che third party, cui se ne aggiungeranno vari altri nel corso dei mesi.

Senza contare che, solo pochi giorni fa PlayStation 5 si è aggiornata con una patch davvero molto importante, che permetterà anche di installare SSD esterni.

Del resto, Digital Foundry ha svelato il primo gioco PS5 a girare in 8K e a 60 fotogrammi al secondo (nonostante vi sia un problema “tecnico” non da poco).

Ora, come riportato da Push Square, sembra che Sony abbia inviato un’ondata di email per annunciare l’introduzione di una nuova funzionalità per i possessori di PlayStation 5 chiamata Game Trials.

A partire da oggi, la compagnia sta dando ai giocatori PS5 la possibilità di scaricare alcuni titoli first-party e provarli gratuitamente per un tempo limitato.

I primi due giochi disponibili sono Death Stranding Director’s Cut e Sackboy A Big Adventure. Per attivare una prova di gioco, è necessario entrare nel PS Store e selezionare l’opzione di prova gratuita.

Death Stranding Director’s Cut offre sei ore di gioco, mentre Sackboy A Big Adventure mette a disposizione un test giocabile di cinque ore.

Il timer partirà non appena si avvia il download, quindi assicuratevi di avere un po’ di tempo a disposizione, altrimenti avrete sprecato l’opportunità.

Gli account sono limitati a una prova di gioco per ogni titolo e poiché le Game Trials sono limitate ai titoli PS5, la versione PS4 di Sackboy A Big Adventure non è quindi disponibile.

I progressi, i dati di salvataggio e i Trofei saranno tutti trasferiti nel gioco completo se sceglierete di acquistare uno dei due titoli dopo la scadenza della prova.

Le Game Trials per Death Stranding Director’s Cut e Sackboy: A Big Adventure sono disponibili fino alla mezzanotte del 28 ottobre 2021.

Ricordiamo anche che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come installare un SSD aggiuntivo su PS5 e quali sono supportati.

Ma non solo: Sony ha da poco ufficializzato quali saranno i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di ottobre.

Infine, avete avuto modo di vedere l’ultimo e spettacolare trailer di God of War Ragnarok interamente doppiato in italiano?