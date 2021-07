PS5, titolo Square Enix protagonista di un aggiornamento a sorpresa

Square Enix ha pubblicato la patch 2.01 destinata a Shadow of The Tomb Raider, ultima avventura della celebre archeologa lanciata nel 2018.

Il successore di Rise of The Tomb Raider potrà finalmente beneficiare di un trattamento next-gen totale, che renderà onore alla già ottima esperienza sviluppata da Eidos Montréal.

Si tratta di un buon motivo per rispolverare l’ultima avventura di Lara Croft grazie alla retrocompatibilità della console di Sony in attesa di un nuovo capitolo (e di Tomb Raider Obsidian).

Restando in ambito PS5, è stato svelato il primo gioco a supportare AMD FidelityFX Super Resolution: si tratta di Arcadegeddon, sparatutto multiplayer disponibile anche per PC.

Grazie alla nuova patch, l’ultimo episodio del longevo franchise con protagonista Lara Croft potrà raggiungere i 4K e girare a 60fps sull’ammiraglia di Sony, andando a migliorare quanto visto in precedenza.

Prima della pubblicazione dell’aggiornamento, era comunque possibile usufruire dello stesso frame rate, ma solo a 1080p.

In modo analogo, scegliere i 4K comportava l’ancoraggio ai 30fps. Da adesso in poi sarà invece possibile beneficiare di entrambe le opzioni senza restrizioni di sorta (via PushSquare).

Mentre i fan attendono che titoli come Uncharted 4 ricevano un trattamento simile, Square Enix ha scelto di ottimizzare un prodotto di tutto rispetto per renderlo ancora più godibile su console next-gen.

Nonostante sia assente dal mercato da quasi tre anni (Shadow of The Tomb Raider è stato lanciato nel settembre 2018), il franchise continua vantare nutrite schiere di fan, anche grazie all’operazione di “svecchiamento” avviata a partire dal 2013.

Nei giorni scorsi, un altro titolo era stato aggiornato per PS5: si tratta di Sniper Elite 4, reduce da un nuovo “caso” upgrade relativo a un gioco PlayStation Plus.

Se la saga vi manca, potete rifarvi con un libro di ricette grazie al quale sarà possibile replicare i piatti cucinati dalla coraggiosa archeologa.

Volete cogliere l’occasione per provare Shadow of The Tomb Rider su PS5 ma non ne possedete ancora una? Se la risposta è affermativa, ci sono brutte notizie: i problemi di scorte rischiano di protrarsi a lungo.