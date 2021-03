Tomb Raider, pochi annunci? Falso, arriva il libro di ricette

In occasione dei 25 anni dalla nascita del franchise di Tomb Raider, il publisher Square Enix ha deciso di festeggiare alla grande il compleanno di Lara Croft.

In occasione dell’evento Square Enix Presents, è stato confermato l’arrivo della collection chiamata Tomb Raider Definitive Survivor, lanciata sugli store PlayStation e Xbox a partire da oggi. Questa include titoli come Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration e, infine, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

A quanto pare, non è tutto: tra gli annunci legati al franchise oggi è anche arrivato quello relativo… a un libro di ricette. Esatto, avete capito bene: un libro di ricette dedicato Tomb Raider. Cosa mangia Lara quando non è impegnata a salvare il mondo? Questa è una domanda a cui non vediamo l’ora di rispondere (via Game Informer).

La cover – a quanto pare provvisoria – non spiega se all’interno del volume troveremo come cucinare il cervo o la corteccia d’albero (sull’ultima non scommettiamo possa uscire fuori chissà quale manicaretto), sebbene l’albo fungerà anche da “guida turistica” per il provetto archeologo. Il tutto sarà disponibile dal 26 ottobre 2021.

In ogni caso, prima di scandalizzarvi, sappiate che molti franchise di successo hanno il loro ricettario: Destiny e Overwatch sono solo alcune, senza contare The Elder Scrolls, World of Warcraft e Fallout. Insomma, la varietà (culinaria) non manca di certo.

Oltre a questo, Square ha confermato anche tre crossover tra alcune saghe di successo e Tomb Raider. I contenuti a tema saranno inclusi in Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint, Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions e Fortnite (Creative).

Vi ricordiamo infine che durante la giornata di ieri Square Enix ha deciso di regalare ai giocatori PC ben due spin-off della serie dedicata all’archeologa Lara Croft.

Ma non solo: durante lo Square Enix Presents è stato annunciato anche Life is Strange: True Colors, terzo capitolo della saga sviluppato da Deck Nine. Su SpazioGames abbiamo già avuto modo di ammirarlo in anteprima, ragion per cui date immediatamente un’occhiata al nostro articolo!