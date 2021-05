Tomb Raider: volete un nuovo capitolo? Nell’attesa ecco Obsidian

Lara Croft è uno dei personaggi simbolo del mondo dei videogiochi, tanto che la saga di Tomb Raider è diventata un punto di riferimento per quanto riguarda gli adventure in terza persona.

Dopo l’uscita della serie reboot, la celebre archeologa ha vissuto una vera e propria seconda giovinezza, grazie anche e soprattutto alla riscrittura del personaggio sin dalle fondamenta.

Il processo di umanizzazione di Lara l’ha portata anche ad avere il volto e le fattezze dell’attrice svedese Alicia Vikander (premio Oscar per The Danish Girl) nell’ultima trasposizione cinematografica del reboot videoludico.

A quanto pare, non è finita qui: il regista Misha Green ha rivelato che la prima bozza della sceneggiatura del sequel è stata completata e, inoltre, la pellicola ha ora un titolo provvisorio: Tomb Raider Obsidian.

Alicia Wikander è Lara Croft.

Green ha preso il posto di Ben Wheatley, regista del film di Tomb Raider uscito nel 2018, sebbene la storia del sequel sia ancora in fase di stesura e quindi ancora ben lontano dall’inizio della lavorazione vera e propria sul set.

Poco sotto, il tweet del cineasta (via PSU):

Still a long journey to production. Title's not even approved. 🤫😜

But first draft finished!!! 🎉🥳🎊 #TombRaider pic.twitter.com/wrKVUubM6I — Misha Green (@MishaGreen) May 14, 2021

Di Tomb Raider Obsidian sappiamo al momento ancora molto poco, se non che Alicia Vikander riprenderà il ruolo di Lara Croft.

Gran parte della trama del film è tenuta segreta, anche se presumiamo che possa seguire le vicende viste in Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider, a seconda di dove gli sceneggiatori decideranno di portare la storia.

Ricordiamo che Tomb Raider non sarà l’unica pellicola dedicata ai predatori di tombe viste in un videogioco: è infatti in arrivo anche il film di Uncharted, con Tom Holland nei panni di Nathan Drake.

Infine, se volete scoprire quali sono i migliori e i peggiori capitoli del franchise di Tomb Raider mai usciti, non perdete la classifica che trovate sulle pagine di SpazioGames.