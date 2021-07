PS5, svelato il primo gioco che supporta AMD FidelityFX Super Resolution

AMD FidelityFX Super Resolution è l’ultima tecnologia che permette di migliorare la grafica dei giochi anche su PS5, che possiede un funzionamento simile al DLSS di Nvidia.

Grazie a un nuovo aggiornamento, è stato svelato quale sarà il primo gioco che supporterà questa tecnologia: sorprendentemente non si tratta di un’esclusiva, come Ratchet & Clank Rift Apart, ma di un titolo multiplayer third-party.

La feature è infatti cross-platform e aperta, il che permette agli sviluppatori su console next-gen di poterla implementare per migliorare i propri giochi.

Si tratta di una tecnologia che tantissimi videogiochi di spessore hanno deciso di supportare, tra i quali segnaliamo Resident Evil Village, seppur al momento solo su PC.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, Arcadegeddon è uno sparatutto multiplayer realizzato da Illfonic, disponibile sia su PS5 che su PC.

L’ultima patch rilasciata nelle scorse ore ha aggiunto il supporto a FidelityFX Super Resolution 1.0 sulla versione rilasciata su PlayStation 5, rendendo dunque Arcadegeddon il primo titolo next-gen a supportare il «DLSS» di AMD.

L’aggiornamento, oltre ad implementare diversi bugfix e miglioramenti alla stabilità, abilita AMD FSR e l’upscaling ibrido TAAU di default, migliorando istantaneamente la qualità grafica del titolo.

La novità non è passata inosservata ai fan del titolo, che tramite il forum ufficiale degli sviluppatori ci hanno tenuto a ringraziarli, sottolineando il proprio entusiasmo.

La strada per il miglioramento grafico next-gen è stata dunque tracciata: ai fan non resta dunque che scoprire quali saranno i prossimi titoli che sceglieranno di supportare questa tecnologia.

Tantissimi big dell’industria hanno già dichiarato di voler implementare AMD FidelityFX Super Resolution nei propri giochi: non appena arriveranno nuovi annunci in merito, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Recentemente i fan hanno potuto assistere ai miglioramenti apportati dal DLSS con Red Dead Redemption 2, entrato nella next-gen grazie a Nvidia.

Per quanto riguarda invece la tecnologia AMD, è possibile vederla all’opera su Resident Evil Village con ray tracing, anche se al momento è disponibile unicamente per la versione PC.

AMD non ha negato l’impatto che la pandemia ha avuto sulla produzione di PS5, rivelando che le scorte dovrebbero aumentare solo nel 2022.