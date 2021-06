Resident Evil Village e altri supporteranno FidelityFX Super Resolution

La tecnologia di supersampling di AMD, FidelityFX Super Resolution (o FSR) è stata lanciata oggi e, in aggiunta a ciò, l’azienda ha confermato i dettagli sui primi giochi che la supportano al momento del lancio e poco dopo.

In attesa che il supporto arrivi anche al nuovo capitolo della saga horror Capcom, Resident Evil Village, la lista di titoli compatibili al Day One è notevole, sebbene non troppo lunga.

Attualmente, un totale di sette giochi supporta FSR e sono i seguenti: The Riftbreaker, Anno 1800, Terminator: Resistance, Kingshunt, 22 Racing Series, Godfall ed Evil Genius 2: World Domination.

Il supporto per FSR arriverà prossimamente anche per giochi di un certo calibro, tra cui Resident Evil Village, Far Cry 6, Forspoken, DOTA 2, Baldur’s Gate 3 e molti altri.

Anche Farming Simulator 22, Swordsman Remake, Necromunda: Hired Gun, Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, Asterigos, Edge of Eternity e Myst si aggiungeranno presto alla lista.

Non è chiaro quando il supporto FSR verrà aggiunto ai titoli sopra elencati, sebbene si spera che non debbano passare troppe settimane.

Nel frattempo, Microsoft ha recentemente affermato di essere davvero emozionata dal potenziale di FSR, visto che maggiori dettagli sul supporto per Xbox Series X/S saranno condivisi presto.

