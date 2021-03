Resident Evil Village con Ray Tracing AMD è davvero bellissimo (su PC)

Sono ore di trepidazione per i fan di Resident Evil Village, specie dopo le recenti dichiarazioni del director del gioco circa il destino del protagonista del gioco, Ethan Winters.

Ma non solo: sempre durante la giornata di oggi ha iniziato a serpeggiare il dubbio – poi fugato – che il titolo in uscita per inizio maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S potesse essere rinviato (tanto che un’immagine apparsa nell’ultimo numero del magazine EDGE dava il gioco in uscita per il 22 giugno, notizia poi smentita).

Ora, grazie a un breve segmento di gioco (via RPS), è stato confermato che Resident Evil Village permetterà di essere giocato con il Ray Tracing AMD relativamente alla versione PC Windows.

Più in particolare, il filmato mette in mostra le caratteristiche della nuova GPU AMD Radeon RX 6700 XT, il quale permette il Ray Tracing via Windows grazie alla tecnologia AMD e FidelityFX.

Inoltre, ricordiamo anche che oggi l’insider Dusk Golem ha anche reso noto che il gioco non sarebbe ancora in una fase Gold ma che sarebbe a un passo dall’essere ultimato, mentre per quanto riguarda il remake di Resident Evil 4 sarebbe purtroppo da escludere che Capcom possa decidere di mostrarlo al pubblico già nel corso del 2021: è infatti altamente probabile che il survival del classico uscito su GameCube si mostri solo nel 2022.

Resident Evil Village farà il suo debutto il 7 maggio 2021 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. La demo Maiden, ambientata negli angoli più angusti e oscuri del castello di Lady Dimitrescu, è disponibile in esclusiva per l’utenza PS5 ormai da diverse settimane.