Red Dead Redemption 2 supporterà il DLSS (e non è la sola novità Nvidia)

Si è concluso da poco la manifestazione internazionale Computex 2021, nella quale Nvidia ha annunciato tutte le ultime novità in arrivo, sia dal lato hardware che per quanto riguarda i contenuti, anche per quanto riguarda Red Dead Redemption 2.

In particolare, i giocatori PC, dal punto di vista software, saranno felici di sapere che oggi oltre 130 titoli sono in grado di supportare il DLSS (Deep Learning Super Sample) e che in futuro ne arriveranno molti altri, tra i quali spicca, come menzionato in apertura, la presenza di Red Dead Redemption 2.

La tecnologia di Nvidia sfrutta rendering IA in grado di migliorare le prestazioni grafiche: non è un caso che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe venire utilizzato anche da Nintendo Switch Pro.

Un esempio della tecnologia in azione si è visto anche in occasione del lancio di The Medium, l’horror ispirato a Silent Hill, in un video che mostra come con RTX e DLSS fa ancora più paura.

Red Dead Redemption 2 ed altri big supporteranno il DLSS.

Tramite un comunicato stampa rilasciato da Nvidia, apprendiamo infatti che ci sono alcuni titoli in particolare che potranno godere nel prossimo futuro di prestazioni accelerate: oltre al capolavoro western di Rockstar Games è stato infatti fatto il nome di Rainbow Six Siege, titolo in cui il DLSS aiuterà ad avere prestazioni ancora superiori.

Non solo: c’è stato spazio per parlare, tra gli altri titoli, di Doom Eternal che non solo supporterà il DLSS ma anche il Ray Tracing, per una grafica ancora più spettacolare.

RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti: dettagli e prezzo

L’occasione è stata ideale per annunciare anche le ultime schede grafiche di punta: RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti, in grado di migliorare ulteriormente le prestazioni, che saranno rispettivamente disponibili dal 3 e dal 10 giugno.

RTX 3080 Ti sarà disponibile al prezzo consigliato di 1018€ + IVA, mentre RTX 3070 Ti sarà disponibile alla cifra suggerita di 511€ + IVA.

La nuova GPU RTX 3080 Ti aumenta le prestazioni della IA, offre memoria aggiuntiva, oltre che a Ray Tracing e DLSS, e riduce la latenza di Nvidia REFLEX.

RTX 3070 Ti migliora le prestazioni di 1,5 volte rispetto a GeForce RTX 2070 Super e di 2 volte rispetto a GeForce GTX 1070 Ti: grazie ad un maggior numero di CUDA core offre performance superiori e, inoltre, presenta la nuova memoria GDDR6X super veloce.

Nvidia sta dimostrando nuovamente di lavorare attivamente per fare in modo che RTX e il DLSS diventino a tutti gli effetti il nuovo standard dei videogiocatori moderni.

Gli appassionati sicuramente non vedranno l’ora di potere ammirare il mondo western di Red Dead Redemption 2 con la potenza del DLSS, che renderà l’ambientazione ancora più spettacolare.

Un esempio del fotorealismo raggiungibile è già stato visto, del resto, utilizzando una RTX 3090 con dei risultati incredibili.

Nonostante gli annunci di Nvidia, la scarsità di schede grafiche sembra non essere migliorata, al punto che la stessa compagnia sembra convinta che in molti non riusciranno ad averle nel 2021.

Un report aveva già anticipato che gli utenti si sarebbero dovuti aspettare scarse unità anche nel corso di quest’anno.