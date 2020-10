AMD lavora al suo DLSS in arrivo anche su Xbox Series X e PS5

AMD ha presentato oggi le sue nuove schede grafiche, rivelando una sorpresa inattesa relativa al pacchetto delle funzionalità in arrivo.

La casa delle schede grafiche ha spiegato a The Verge che una nuova feature di super sampling è attualmente in cantiere.

Questa funzionalità è progettata per migliorare le performance durante l’utilizzo dell’effetto grafico del ray tracing.

La feature, un’equivalente dell’acclamato DLSS di Nvidia, sarà aperta e cross-platform, il che vuol dire che potrà essere adottata anche dagli sviluppatori su PS5 e Xbox Series X.

Le due console sono infatti equipaggiate con tecnologia AMD, e niente vieta, dal momento che la funzionalità sarà cross-platform, che questa venga adoperata pure su console.

Quest’alternativa al DLSS di Nvidia non sarà disponibile, però, in tempo per il lancio delle nuove GPU del gigante dell’hardware.

La AMD Radeon RX 6800 XT ($649) e la RX 6800 ($579) verranno lanciate il 18 novembre, mentre la Radeon RX 6900 XT ($999) uscirà l’8 dicembre.