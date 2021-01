The Medium nasce dalle ceneri di un gioco Wii?

The Medium è il nuovo survival horror disponibile su Xbox Series X|S e PC, dopo un posticipo che lo ha visto slittare di alcune settimane. Ieri, grazie allo scadere dell’embargo sulle recensioni, siamo riusciti a dirvi se il team di sviluppo Bloober Team è riuscito nel delicato compito di offrire all’utenza un gioco dell’orrore di tutto rispetto.

Ora, via VGC, è emerso che l’esclusiva per console Xbox potrebbe essere il successore spirituale di un vecchio gioco per Wii poi cancellato.

Stiamo parlando di Sadness, originariamente annunciato nel lontano 2006 come un survival horror esclusivo per l’allora popolare console Nintendo.

Poco si sapeva del gioco prima della sua cancellazione, nonostante stando a quanto trapelato dall’ormai ex sviluppatore Nibris, il titolo avrebbe visto i giocatori prendere il controllo di una donna chiamata Maria intenta a proteggere suo figlio da alcune mostruosità, dopo che i due si ritrovavano bloccati nella campagna ucraina.

Il trailer originale in bianco e nero univa live-action e computer grafica, lasciando trasparire un rimando neanche troppo velato proprio a The Medium:

Lo sviluppatore Nibris è stato dichiarato defunto nel 2010, tanto che il Bloober Team sembra essersi formato proprio da alcuni membri dell’ex studio di sviluppo.

Curioso anche come la protagonista di The Medium si chiami Marianne, intenta ad aiutare una giovane ragazza che si presenta per la prima volta come “Sadness/Tristezza”. Solo una curiosa coincidenza?

Nella recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames, vi abbiamo infatti reso noto che il gioco «è in realtà un thriller psicologico con preponderanti elementi surreali, e il fatto che sia lontano anni luce dal capolavoro di Konami è un motivo di vanto che spinge nella sempre meno battuta direzione dell’unicità.»

The Medium è disponibile a partire dalla giornata di oggi, 28 gennaio 2021, su Xbox Series X|S e PC. Al momento una versione PS5 non è nei piani.