The Medium non è un Tripla A? Intanto ha già recuperato i costi di sviluppo e marketing

The Medium è l’ormai noto survival horror uscito per console Xbox Series X|S e PC solo pochi giorni fa, in grado di fare la gioia (o, perché no, deludere), un’ampia fetta di appassionati del genere di appartenenza.

Ora, il portale Money.pl (via DSO Gaming) ha reso noto che il titolo ha già recuperato i suoi costi di sviluppo e marketing. A fronte di ciò, e in appena tre giorni dal lancio, il gioco ha quindi iniziato a generare profitti agli sviluppatori di Bloober Team.

Possiamo quindi parlare di successo commerciale pressoché immediato? Assolutamente sì. La cosa curiosa è che il titolo non è stato accolto al massimo delle sue possibilità, sia da parte dei giocatori che da parte della stampa: sul noto aggregatore Metacritic, ad esempio, The Medium ha ottenuto votazioni discordanti (c’è chi ne esalta le qualità e chi invece ne lamenta una certa pochezza generale).

Inoltre, una bella fetta di giocatori lo ha di base frainteso, inquadrandolo come il primo, vero Tripla A per console Microsoft di nuova generazione (cosa che, di fatto, non è).

The Medium ci metterà alle prese con un mistero tutto da svelare: una delle caratteristiche del gioco è infatti la possibilità di interagire con una dimensione alternativa rispetto a quella abituale in cui si svolgono gli eventi. Il gioco si ispira neanche troppo velatamente alle atmosfere della serie di Silent Hill, dettaglio accentuato anche dalla colonna sonora di Akira Yamaoka (compositore della OST della serie horror targata Konami).

Nella nostra recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames, vi abbiamo raccontato in maniera approfondita che il gioco «è in realtà un thriller psicologico con preponderanti elementi surreali, e il fatto che sia lontano anni luce dal capolavoro di Konami è un motivo di vanto che spinge nella sempre meno battuta direzione dell’unicità.»

Il titolo di Bloober Team è uscito il 28 gennaio 2021 su Xbox Series X|S e PC. Al momento una versione PS5 non è nei piani dello sviluppatore.