Giochi di lancio PS5, rivenditori europei stanno (misteriosamente) anticipando la data d’uscita

Quando Sony ha annunciato ufficialmente la data di lancio di PlayStation 5, abbiamo appreso che ci saranno due distinte finestre: la prima, quella dell’esordio assoluto, è il 12 novembre, giorno in cui la console next-gen arriverà in America, Giappone, Australia e altri mercati. Noi europei, invece, dovremo attendere fino al 19 novembre, quando arriveranno sui nostri scaffali sia la console standard che quella digitale.

Questo significa che i giochi di lancio di PS5, come è logico, arriveranno dalle nostre parti dal 19 novembre, considerando che prima non ci sarebbe la console per poterli giocare. O, almeno, questo sembrava logico: da qualche ora, infatti, diverse divisioni di rivenditori europei – come Amazon Italia, Amazon Francia e Amazon Spagna – stanno misteriosamente anticipando la data d’uscita dei giochi di lancio di una settimana.

Prima atteso per il 19 novembre, ad esempio, Demon’s Souls risulta ora disponibile dal 12 novembre, esattamente come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Fenomeno simile anche sulle pagine del rivenditore GameStop, che presenta ugualmente il 12 come day-one dei giochi PS5.

A questo punto viene da domandarsi il perché di questa decisione, considerando che in ogni caso non è previsto un cambio di data di lancio per la console. Potrebbe trattarsi di una svista (difficile, considerando le diverse divisioni coinvolte e anche i diversi negozi), oppure più semplicemente Sony ha deciso di smistare gli ordini per i giochi – e quindi la distribuzione delle copie – tenendo a mente unicamente la data del 12 per tutto il mondo, anziché quella del 19.

Vedremo come evolverà la situazione e se arriveranno commenti ufficiali in merito. Intanto, vi ricordiamo che PS5 avrà un costo di listino di 499,99€ per la standard e di 399,99€ per la digital, priva di lettore Blu-Ray.