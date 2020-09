Xbox Series X, la funzionalità Quick Resume potrebbe sospendere anche 12 titoli retrocompatibili

Continuiamo con le notizie relative a Xbox Series X dopo avervi parlato dell’interessante opzione “Auto HDR“. Recentemente i colleghi di Ars Tecnica hanno messo alla prova la funzionalità “Quick Resume” che, come vi abbiamo riferito in precedenti notizie, è una caratteristica che permette di mettere in pausa un gioco e riprenderlo successivamente con una velocità assolutamente sorprendente. Si tratta di una possibilità già offerta dall’attuale generazione di console, ma limitata ad un solo gioco, che su Xbox Series X e Xbox Series S sarà invece espansa ad un maggior numero di titoli contemporaneamente.

A quanto pare, impiegando titoli per Xbox 360 e della prima Xbox, è stato scoperto che era possibile mettere in pausa sino a 12 videogiochi insieme. Tuttavia, è meglio precisare alcune cose. Prima di tutto la risoluzione utilizzata era 1080p, inoltre il numero di giochi può variare in base alla configurazione ed ai titoli stessi, come potete vedere dal filmato sottostante.

Naturalmente, sono tantissimi i titoli da quattro generazioni diverse compatibili con Xbox Series X e testarli tutti non sarà un’impresa facile, ma questi casi sono abbastanza emblematici delle possibilità della console.

Ricordiamo che Xbox Series S e Xbox Series X debutteranno sul mercato il prossimo 10 novembre.