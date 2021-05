PS5, scoperta una funzionalità di DualSense che vi farà “sentire” meglio

DualSense ha accompagnato PS5 fin dal reveal, rappresentando un elemento fondamentale per un’esperienza next-gen degna di nota. Ma le ambizioni del controller di Sony non finiscono qui.

Gli utenti con un occhio di riguardo per la musica saranno felici di sapere che è possibile utilizzare DualSense per “sentire” i loro brani preferiti attraverso la piattaforma di streaming musicale Spotify (e grazie al feedback aptico).

L’espansione del controller del colosso nipponico non conosce sosta: la settimana scorsa è giunta notizia del primo gioco su PC in grado di supportarne le feature next-gen, e in molti si augurano che sia solo il primo di una lunga serie.

Con ogni probabilità, una buona parte della community non avrà apprezzato del tutto la nuova colorazione bianca di PS5 e DualSense, ma adesso qualcosa è cambiato: la periferica è infatti pronta a rifarsi il trucco grazie a due nuove colorazioni in arrivo il 18 giugno.

Il feedback aptico e i grilletti adattivi consentono ai giocatori di provare nuove sensazioni e di sentirsi al centro dell’azione come mai prima d’ora.

Adesso, è giunta notizia che le peculiarità di DualSense non si limitano all’ambito gaming, ma hanno recentemente sconfinato anche in quello musicale.

Come evidenziato anche da TheGamer, l’inaspettato connubio tra il controller e Spotify venne notato al lancio della console da un fan molto attento, per poi rimanere nell’ombra fino a qualche giorno fa.

La (ri)scoperta è la seguente: collegando il vostro DualSense al PC attraverso un cavo USB-C e mettendo in riproduzione un qualsiasi brano tramite il servizio di streaming, sarà possibile “sentire” la canzone tramite il feedback aptico.

Nello specifico, la procedura da attuare è la seguente:

Collegare DualSense al PC e installare i driver .

. Cliccare sull’icona dello speaker in basso a destra e impostare l’output audio sulle casse.

Selezionare Impostazioni Audio dal Pannello di Controllo e cliccare su Proprietà.

Spuntare il box relativo alle casse e selezionare Applica.

Riavviare Spotify e selezionare un brano a piacere.

Seguendo questo semplice metodo, potrete ascoltare la vostra musica preferita accompagnata dal ritmo puntuale del feedback aptico.

L’interessante feature potrà essere sfruttata anche collegando le cuffie al vostro DualSense, beneficiando in questo modo di una migliore qualità audio senza rinunciare al gradevole contributo “ritmico”.

Il controller di Sony continua a essere protagonista: solo pochi giorni fa, il co-director di The Last of Us Part II aveva fatto chiarezza sul perché la vibrazione risultasse migliore in seguito all’upgrade per PS5 del titolo.

Nel mentre, l’azienda giapponese è ancora alle prese con il problema della mancanza di scorte della sua ultima console, e l’ipotesi iniziale secondo la quale sarebbe stata disposta anche a cambiarne il design, è stata confermata da un nuovo documento ufficiale.

Malgrado le ottime performance di vendita, gli sviluppatori hanno riscontrato qualche problema con PS5, più precisamente in ambito retrocompatibilità: Biomutant, il nuovo titolo di THQ Nordic sviluppato da Experiment 101, ha riscontrato alcuni “problemi tecnici” inattesi sulla console del colosso nipponico.