DualSense Cosmic Red e Midnight Black: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

In modo completamente inaspettato, Sony ha annunciato due nuove colorazioni dell’apprezzato controller DualSense di Playstation 5: Cosmic Red e Midnight Black. Come affermato da Leo Cardosso, l’obiettivo di Sony è quello di «trovare sempre design che sorprendano e suscitino interesse nei fan. Questi nuovi colori sono il risultato di un approfondito processo di selezione. I nuovi colori del controller dovevano richiamarsi tra loro, ma anche mantenere un’affinità con il controller wireless DualSense originale e la console PS5. Per questo motivo i colori sono stati studiati seguendo il tema della “galassia”».

Come riferito anche sul Playstation Blog ufficiale, «Midnight Black e Cosmic Red sono entrambi caratterizzati da una delicata tonalità di blu, che determina sfumature di rosso e nero uniche. Anche nei colori del controller wireless DualSense originale è presente una tonalità di blu, grazie alla quale tutti e tre i colori si abbinano perfettamente. Inoltre, i colori e i dettagli dei tasti del controller sono stati pensati appositamente per completare i nuovi colori».

Ovviamente, i controller DualSense Cosmic Red e Midnight Black mantengono tutte le caratteristiche chiave che hanno reso l’originale piuttosto apprezzato ed innovativo, come l’implementazione del feedback aptico e dei grilletti adattivi, in grado di immergere maggiormente i giocatori all’interno dell’azione a schermo.

Il debutto sul mercato dei nuovi DualSense Cosmic Red e Midnight Black è previsto per il prossimo 18 giugno. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

