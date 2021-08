PS5 rara come il vaccino Covid-19? A Tokyo pare di sì

Le PS5 sono tra gli oggetti più desiderati del 2021, e proprio a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 si fa sempre fatica ad ottenerne una.

Sarebbe bello avere una console dove giocare a Death Stranding Director’s Cut, tanto per far eun esempio di un titolo che ci goderemmo molto volentieri.

Al momento non è ben chiaro quando sarà possibile acquistare in maniera tranquilla una console, e neanche le parole di Jim Ryan sono servite a chiarire la situazione.

In tutto questo ci si mette l’emergenza, che oltre a rendere difficile la produzione di congegni elettronici sta causando anche tantissimi rinvii di videogiochi importanti, e altri ne arriveranno.

E la cosa paradossale è che, in certe parti del mondo, farsi un vaccino per il Covid-19 diventa difficile come acquistare una PS5.

Lo riporta Kotaku, con una storia che racconta come in Giappone il vaccino per il nuovo coronavirus viene somministrato ai giovani nella stessa maniera in cui si mettono in fila per acquistare una console.

Durante i primi mesi della pandemia veniva usata una lotteria per consentire ai consumatori di acquistare una PS5 senza creare assembramenti davanti ai negozi, e lo stesso metodo sembra essere usato per i vaccini.

Il Sol Levante ha al momento un tasso del 43% di vaccinati e, come in tutto il mondo, non è facile proseguire con la campagna vaccinale. Questo sistema avrebbe permesso alla campagna di proseguire in maniera fluida.

Tuttavia, la scorsa settimana a Shibuya, l’iconico quartiere di Tokyo, è stato organizzato un hotspot vaccinale per i giovani dai 16 ai 39 anni che, semplicemente, dovevano mettersi in fila e sperare di poter essere tra i fortunati a poter ricevere l’iniezione.

Dopo un primo giorno fatto di attese interminabili, con persone che raccontavano di essere arrivati anche alle 3 della mattina per poi essere rifiutati, il secondo giorno è stato adottato di nuovo lo stesso sistema a lotteria di cui sopra.

Il risultato è stato abbastanza grottesco, con file registrate anche di oltre 800 metri, che la stampa nipponica ha raccontato alla stregua di come si raccontano le file chilometriche per l’arrivo del nuovo iPhone, oppure proprio di una nuova PlayStation. Una situazione paradossale.

