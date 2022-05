PS5, nuovo modello in arrivo presto? Spuntano nuovi dev kit di Sony

Sony sta attualmente intensificando i suoi sforzi per garantire una maggiore produzione di PS5, come del resto già ammesso dalla stessa compagnia per risolvere il problema di scorte il prima possibile.

Sono infatti ancora tantissimi i giocatori che non sono riusciti, a distanza di più di un anno dal lancio, ad acquistare la console next-gen con controller DualSense (che potete acquistare separatamente in diverse colorazioni su Amazon).

Dopo aver già spedito misteriosi prototipi nel Regno Unito, sembra che Sony abbia deciso nelle ultime ore di spedire nuovi dev kit, probabilmente per preparare gli sviluppatori all’imminente nuovo lancio di PS5.

Potrebbe dunque rappresentare un indizio molto importante in vista di un modello inedito della console next-gen più facile da produrre, lasciando così che i relativi team di sviluppo siano pronti a familiarizzare fin da subito con le piccole differenze.

Il dev kit di PS5. Fonte: eBay

Come riportato da TweakTown, Sony ha infatti spedito migliaia di kit di sviluppo direttamente dal Giappone fino a Los Angeles e Oakland in un periodo risalente da gennaio ad aprile 2022.

Facendo qualche calcolo in base al peso collettivo riportato sui registri di spedizione internazionali, che potete consultare voi stessi al seguente indirizzo, sembra che la compagnia abbia spedito circa 2867 dev kit PS5: il calcolo tiene però conto del peso delle edizioni standard della console e potrebbe dunque non essere interamente preciso.

L’ipotesi più probabile in grado di spiegare queste improvvise, ma costanti, spedizioni di console a livello internazionale sembra dunque quella di una nuova ondata di console PS5 in commercio, che potrebbero essere più facili da produrre grazie a un nuovo chip.

Naturalmente non sappiamo con certezza se sia effettivamente questa la motivazione, ma appare evidente che Sony intende continuare a spingere forte sull’acceleratore per la fornitura di PS5: vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero ulteriori novità sulla vicenda.

In ogni caso, la compagnia ha già ammesso che aumentare le scorte rappresenta una «priorità assoluta», anticipando anche quando dovrebbe essere possibile riuscire ad acquistarle normalmente.

C’è però chi è pronto a scommettere che possa trattarsi addirittura di un potenziale modello Pro: una compagnia di componenti hardware avrebbe infatti svelato una presunta finestra di lancio.