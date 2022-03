PS5 Pro è già in arrivo? Spuntano misteriosi “prototipi console” di Sony

PS5 continua a essere una console molto difficile da acquistare a causa della crisi nel mercato tecnologico, in particolar modo per i semiconduttori, ma Sony potrebbe aver già iniziato a preparare il terreno per il modello Pro o un’ulteriore misteriosa revisione.

Al momento non è chiaro se i progetti siano legati o meno a una revisione della console next-gen con DualSense o se si tratti di un progetto completamente diverso, ma sono emersi dei misteriosi prototipi di console provenienti da Sony stessa.

Proprio negli scorsi giorni era emerso un brevetto che suggeriva un miglioramento del ray-tracing su PS5: una delle tante ipotesi circolate in giro è che possa dunque trattarsi di una console più potente.

L’indiscrezione arriva direttamente da TweakTown, che segnala come Sony Interactive Entertainment abbia iniziato a fare spedizioni interessanti in tutto il mondo nelle ultime ore.

Secondo gli ultimi registri di spedizioni internazionali, che potete consultare al seguente indirizzo, Sony non solo ha iniziato a spedire nuovi development kit in ogni parte del globo, ma ad emergere con particolare interessa è la segnalazione di un prototipo di una console per videogiochi spedita da Londra a Norfolk, in Virginia.

All’interno dei devkit e del prototipo della console, quest’ultimo spedito il 16 novembre 2021, viene inoltre indicato il codice HS #981700, che viene normalmente segnato per tutti quei prodotti legati al mondo videoludico: la destinazione scelta appare decisamente curiosa, dato che non risultano esserci divisioni ufficiali Sony a Norfolk.

Naturalmente al momento è impossibile sapere con certezza quali sono le novità dei development kit o del prototipo di console, anche se le ipotesi più accreditate sembrano essere legate al successore di PlayStation VR oppure a una variante di PS5, che sia un modello Pro o una semplice revisione.

In questo momento non sono arrivate ulteriori conferme ufficiali da Sony, motivo per il quale è possibile fare unicamente speculazioni su quello che potrebbe essere il futuro delle console: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

In ogni caso, i fan stanno ancora aspettando nuove notizie dal VRR: la feature promessa in fase di presentazione non è stata ancora introdotta dopo più di un anno dal lancio.

La community potrà comunque consolarsi con i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus, tra i quali c’è un’esclusiva a sorpresa come bonus aggiuntivo.