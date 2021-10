PS5, nuovo aggiornamento disponibile: ecco cosa cambia

Sony ha pubblicato a sorpresa un nuovo aggiornamento firmware per PS5, che aggiorna la console next-gen alla versione 21.02-04.03.00 ed è già disponibile per il download.

Gli utenti che possiedono PlayStation 5 ed il relativo controller DualSense potranno dunque già iniziare a scaricare la nuova misteriosa patch, pubblicata soltanto pochi minuti fa.

Sony aveva da poco iniziato ad aggiornare diverse funzionalità next-gen: prima tra tutte il PlayStation Store di PS5, che ha reintrodotto una feature che ne rende più facile l’utilizzo.

In seguito si è aggiornata anche la PlayStation App, che ha appositamente introdotto anche una feature per la console next-gen di Sony.

Come riportato da Push Square, adesso è arrivato dunque il turno di PlayStation 5 per un nuovo aggiornamento: al momento, pare però che la nuova patch non abbia introdotto molti cambiamenti degni di essere sottolineati.

Il changelog ufficiale riportato da Sony quando aggiornerete la PS5 riferisce infatti semplicemente la seguente scritta, che ormai gli utenti della console hanno imparato a conoscere:

«Questo aggiornamento software del sistema migliora la performance del sistema».

Insomma, si tratterebbe dunque di un semplice aggiornamento di routine della console, volta a migliorare l’esperienza finale di utilizzo: non si fa riferimento però alla stabilità, il che potrebbe significare che questa volta non sarebbero stati risolti veri bug.

Ovviamente, è difficile capire quali cambiamenti effettivi sono stati apportati, dato che la patch è stata rilasciata adesso e senza molti dettagli: probabilmente sarà necessario attendere per scoprire più nel dettaglio eventuali feature segrete.

Ad ogni modo, la versione 21.02-04.03.00 ha un peso di 913.7 MB: dopo esservi assicurati di possedere abbastanza spazio libero, potrete dunque procedere con l’aggiornamento della vostra console PS5 da adesso.

Non è dunque chiaro se è stato risolto un fastidioso bug con i giochi PS4 su PS5, recentemente segnalato negli scorsi giorni: occorrerà avere pazienza per scoprire le effettive novità dell’ultima patch.

Nel frattempo, Sony è impegnata anche a tutelare le sue proprietà intellettuali, bloccando la vendita di alcune scocche nere su PS5 dopo che i venditori avevano provocato il publisher, chiedendo loro di «fargli causa».

L’azienda è però passata al contrattacco, svelando un nuovo design delle scocche già in vendita e provocando nuovamente il team legale di Sony.