PlayStation App si aggiorna con una feature per PS5

PS5 è una console che ormai sta entrando – seppure molto lentamente – nelle case di un gran numero di giocatori in tutto il mondo.

Nonostante la mancanza di scorte, i possessori di DualSense hanno avuto modo in questi mesi la possibilità di provare con mano giochi come Returnal a Ratchet & Clank Rift Apart, sebbene il meglio debba ancora arrivare.

Del resto, solo poche settimane fa PlayStation 5 si è anche aggiornata con una patch chiave, la quale ha permesso anche di installare SSD esterni.

Senza contare che in queste ore anche il PlayStation Store si è aggiornato con una feature molto utile, che permetterà di individuare più facilmente i videogiochi più recenti.

Ora, come riportato anche da Push Square, Sony ha pubblicato un nuovo update beta per PlayStation App, un aggiornamento che porta una feature piuttosto utile.

Alcuni utenti possono infatti da ora caricare e visualizzare screen o video registrati direttamente da console PS5.

Le foto e le clip potranno essere condivise con gli amici del PlayStation Network o sui social, oltre ad essere archiviate ovviamente nel proprio device.

Tutti i file verranno caricati automaticamente nel cloud e saranno disponibili nell’app PlayStation per una durata massima di 14 giorni.

Inoltre, al momento i filmati non possono essere caricati con una qualità 4K e devono necessariamente avere una durata inferiore ai 3 minuti, mentre le immagini possono essere scattate tramite Create Menu o il pulsante dedicato.

C’è un ma: questa nuova funzionalità è infatti al momento limitata solo al Giappone e Canada, oltre a essere disponibile solo per i dispositivi iOS (gli utenti Android potrebbero dover attendere fino alla prossima settimana).

Con molta probabilità, tuttavia, la funzione dovrebbe estendersi anche agli altri paesi nel mondo (si spera quindi anche l’Italia).

A limited-release beta enabling PS5 players in Canada and Japan to share their captured screenshots and game clips through PlayStation App is starting to roll out today. For details, check out: https://t.co/afVHXLbJsZ pic.twitter.com/WMVWqHP1GY

— PlayStation Canada (@PlayStationCA) October 18, 2021