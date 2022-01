PS5, non potete immaginare qual è stato il gioco più scaricato a dicembre

PS5 è stata una delle console più desiderate del 2021 senza dubbio, ma non è stato semplicissimo per Sony riuscire a venderne quanto sperava.

Così come i videogiochi in esclusiva che, da Ratchet & Clank Rift Apart in poi, hanno creato un parco titoli niente male, considerato il periodo.

E il 2022 si apre con notizie esaltante, perché di recente Sony ha confermato PlayStation VR 2, che sarà esclusivo per PS5.

Potete accontentarvi, nel frattempo, di fabbricarvi la vostra PS5 con i LEGO, in attesa che si riesca ad acquistare in maniera più decente.

Ma qual è stato il videogioco più scaricato di dicembre 2021 su PS5? Non è quello che state immaginando. Neanche quell’altro, probabilmente.

Niente Ratchet & Clank, né Marvel’s Spider-Man Miles Morales e tantomeno FIFA 22. No, il gioco più scaricato di dicembre è uno degli ultimi arrivati.

Ci riferiamo ad Among Us, il titolo multiplayer salito alla ribalta di recente grazie alla spinta dei più importanti streamer di Twitch.

Come riporta Kotaku, il titolo ha dominato sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5. Il motivo è che l’acquisto viene fatto sul medesimo store dallo stesso account, ma è comunque un risultato notevole.

Ecco la classifica complessiva per quanto riguarda dicembre 2021:

PS4

Among Us Call of Duty: Vanguard GTA V Madden 22 Spider-Man: Miles Morales Spider-Man: Game of the Year Edition NBA 2K22 Five Nights at Freddy’s: Security Breach Minecraft FIFA 22

PS5

Among Us Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Vanguard Five Nights at Freddy’s: Security Breach NBA 2K22 Madden 22 Battlefield 2042 Assassin’s Creed Valhalla Kena: Bridge of Spirits It Takes Two

Considerato che si tratta di un titolo venduto a circa €5, ma che soprattutto è uscito in origine nel 2018, è comunque un grande successo per Among Us.

Di recente, gli sviluppatori hanno aggiornato il gioco aggiungendo nuove feature e contenuti, rendendolo ancora più appetibile di quanto non fosse prima.

Among Us si è ritrovato, di recente, anche con delle edizioni limitate decisamente particolari, una delle quali arriva a costare anche €90.

