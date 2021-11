Among Us si aggiorna e rivoluziona tutto: arrivano nuove classi e abilità

Among Us è riuscito a imporsi velocemente sul mercato, grazie anche all’ottimo passaparola della community e allo streaming, per via di un gameplay accattivante ma anche semplice e immediato.

Proprio questa sua formula ha però mostrato alla luce alcuni degli evidenti limiti del titolo, disponibile gratis su Xbox Game Pass: per questo motivo, gli sviluppatori hanno deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento, con l’intenzione di rivoluzionare il gameplay con nuove classi e set di abilità.

Il fenomeno di Innersloth è arrivato anche a ispirare una modalità molto simile su Fortnite, al punto che Epic Games ha anticipato una possibile collaborazione.

Un fan ha anche deciso di trasformarlo in un picchiaduro completamente gratis, che ha attirato l’interesse degli stessi sviluppatori.

Come riportato da Kotaku, il nuovo aggiornamento di Among Us è già disponibile per il download e consentirà di assumere anche uno tra quattro ruoli diversi: Scientist, Engineer, Shapeshifter e Guardian Angel.

Lo scienziato sarà in grado di controllare i segnali vitali di ogni giocatore e sarà in grado di segnalare ai compagni se qualcuno è stato ucciso, senza bisogno di aver trovato prima fisicamente il corpo.

L’ingegnere avrà invece accesso a una feature precedentemente esclusiva degli impostori, ovvero la possibilità di usare le «vents» per navigare velocemente lungo la mappa.

I mutaforma sono invece impostori che potranno fingersi Crewmate, fornendo dunque un’opzione aggiuntiva per ingannare gli avversari.

Infine, il Guardian Angel è la tanto attesa novità che consentirà ai giocatori morti di continuare a far parte della partita: potranno fornire uno scudo ai Crewmates per proteggerli da una singola morte, dando loro una chance di fuga.

In ogni caso, i giocatori saranno comunque in grado di alterare le abilità o disattivarle completamente, lasciando comunque totale libertà agli utenti di hostare le partite come meglio preferiscono.

Nonostante sia comunque possibile continuare ad ottenere il gioco gratis, se proprio lo desiderate, potete anche scegliere di acquistarlo con un’edizione dal valore di 90€.