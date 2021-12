Metacritic: quali sono i migliori e peggiori giochi del 2021?

Il 2021 dei videogiochi sta finendo, e tra giochi gratis, abbonamenti, e ovviamente le nuove uscite, c’è stato tanto materiale da dare in pasto a Metacritic.

Dando uno sguardo indietro, abbiamo avuto modo di giocare tantissimo ai videogiochi nonostante il periodo storico traballante in cui viviamo.

Ve l’abbiamo raccontato anche nel nostro diario del 2021, che vi invitiamo a leggere prima di fare bisboccia questa sera.

Metacritic ha raccolto tutti i migliori e peggiori giochi dell’anno, mentre i giocatori hanno decretato quale è stata la piattaforma su cui hanno preferito passare il tempo.

Come sapete, Metacritic raccoglie tutte le recensioni di tutti i siti e testate giornalistiche del mondo (tra cui SpazioGames) e fornisce un risultato numerico come media.

Per il nostro giudizio non prenderemo in considerazione lo User Score che, come suggerisce il nome, rappresenta il punteggio di gradimento degli utenti.

Prima di vedere quali sono i migliori vediamo, invece, quali sono i videogiochi reputati peggiori del 2021.

Metacritic consacra, si fa per dire, eFootball 2022 come il peggior gioco in assoluto. Con il suo 25 di punteggio, il tentativo di Konami di riabilitare la sua saga calcistica non è andato esattamente a buon fine. Subito sotto si trovano Balan Wonderworld e Werewolf: the Apocalypse – Earthblood, con i loro 36 e 42 rappresentano il podio negativo di questo 2021 dei videogiochi.

Per quanto riguarda i migliori videogiochi del 2021 secondo Metacritic, invece, troviamo formalmente al primo posto Disco Elysium: The Final Cut. Non si tratta di un titolo originale del 2021, ma della riedizione dell’acclamato RPG che, con il suo 97 di Metacritic, è sulla carta il miglior gioco del 2021.

Se guardiamo ai titoli originali, invece, il podio è tutto di Microsoft. Forza Horizon 5, Psychonauts 2 e Flight Simulator guidano la classifica con 92, 91 e 90 di punteggio finale.

Un’annata davvero frizzante per Microsoft che, anche grazie ad Xbox Game Pass, ha avuto modo di sfoderare tante uscite interessanti.

Sony si prepara invece ad un 2022 con i fiocchi, perché nella sua lineup ci saranno titoli di grandissimo spessore come God of War Ragnarok (di cui forse abbiamo scoperto la data di uscita).

Ecco invece quali sono stati i nostri, ma anche i vostri, videogiochi preferiti del 2021 negli SpazioGames Awards!